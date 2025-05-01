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Мінеральна угода підписана. Трамп розказав, як переконав Зеленського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Мінеральна угода підписана. Трамп розказав, як переконав Зеленського
Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані
фото: Офіс президента

Підписання стратегічної угоди про надра Трамп та Зеленський обговорили у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський та очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорювали підписання мінеральної угоди під час зустрічі у Ватикані. Про це Трамп заявив в програмі News Nation на каналі Fox News, передає «Главком».

«Я казав йому (Зеленському – «Главком», що буде дуже добре, якщо ми зможемо підготувати угоду й ти її підпишеш, бо Росія набагато більша й набагато сильніша. Росія просто пре вперед. Це велика, сильна країна», – розповів він.

Водночас Трамп наголосив, що РФ не така сильна як США.

«Хоча, до речі, не така сильна, як Сполучені Штати, тому що я перебудував нашу армію у свій перший термін, а потім багато чого віддали в Афганістані. А Афганістан – це одна з причин: у нас був некомпетентний президент, страшенно некомпетентний, він ніколи не мав бути президентом. А ми мали людину, яка не знала, що, чорти забирай, робить, і Афганістан показав тупість нашого лідера», – додав Трамп.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Основні положення угоди:

  • повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні;
  • рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Україна керуватиме фондом спільно із США;
  • національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями;
  • жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США;
  • угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України;
  • Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. 50% доходів від нових ліцензій у сфері критичних матеріалів і нафти й газу після створення фонду спрямовуватимуться до нього;
  • законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу;
  • США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології.

Більше того, у года надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

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Теги: Дональд Трамп США Володимир Зеленський Україна росія інвестиції

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