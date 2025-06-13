Окупант Шевченко загинув на війні проти України

Російські пропагандистські ресурси не повідомляють інформацію про деталі знищення Шевченка

Федерація кікбоксингу Росії повідомила про ліквідацію захисниками України окупанта Олега Шевченка. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що окупант Шевченко був суддею та тренером з кікбоксингу.

«Олег Олексійович був відомий як досвідчений наставник і відданий своїй справі професіонал, який виховав безліч спортсменів. За роки роботи Шевченко вніс значний внесок у розвиток кікбоксингу та мав велику повагу серед колег та учнів», – розповіли у Федерації кікбоксингу Росії про ліквідованого окупанта.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату знищення Шевченка.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.