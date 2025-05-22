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Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру
Туск: З російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь
фото: tagesschau.de

Туск: І президент Трамп, і наша, європейська «четвірка», сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без жодних умов

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію, опубліковану у газеті The Wall Street Journal, яка стверджувала, що колишній президент США Дональд Трамп нібито заявив європейським союзникам, що російський диктатор Володимир Путін не припиняє війну проти України, оскільки вважає, що він перемагає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Туска запитали про інформацію про те, що Трамп передав європейським лідерам, що «Володимир Путін не готовий закінчити війну в Україні». Він відповів:

«Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша, європейська «четвірка», сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути», – заявив Туск.

Нагадаємо, що газета Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами визнав, що диктатор Росії Володимир Путін не готовий припинити війну в Україні, оскільки вважає, що він перемагає.

«Це визнання підтвердило те, у що європейські лідери давно вірили щодо Путіна, але вони вперше почули це від Трампа. Це також суперечить заявами Трампа про те, що Путін щиро хоче миру», – пише видання. Хоча Трамп, ймовірно, усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його погодитися посилити санкції щодо Росії, зазначає Wall Street Journal.

Теги: Дональд Туск Дональд Трамп війна путін

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