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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

«Професійна брехуха з сумнівною мораллю». Навіщо Росія мобілізувала бразильську красуню з ТікТоку

glavcom.ua
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Росія також вербує молодих жінок на свої оборонні підприємства
колаж: glavcom.ua

Дівчата в «Алабузі» збирають бойові дрони, які летять самі знаєте куди...

Інформація для наших дипломатів у Латинській Америці, Африці та Азії.

Росія активно вербує не лише чоловіків-іноземців на війну в Україну.

Минулого тижня «Главком» оприлюднив цифри Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Станом на травень 2025 року у спеціальних таборах перебувають громадяни 26 держав, які зголосилися воювати за Росію. Окремо у відповіді Координаційного штабу зазначається, що у збройних силах РФ проходять службу представники 106 країн світу!

Далі – більше. Росія також вербує молодих жінок на свої оборонні підприємства. Відбувається все під красивою вивіскою трудової програми Work in Russia (калька з американської Work and Travel). У світі цю програму активно популяризують іноземні найманці-пропагандисти.

«Главком» розповідає історію Енріке Домінгеса, бразильця, фаната Путіна, активіста БРІКС, який і став «послом» Work in Russia у соцмережах на інших континентах. Він наймає блогерів-мільйонників у Латинській Америці, а ті вже рекламують юним іноземкам рай у Росії: прекрасну освіту, умови проживання, оплату і роботу.

Одна з таких тік-ток мільйонниць, яка тепер топить за «навчання і роботу в Росії», відома під псевдонімом Baconecaos, у соцмережах вона публікує розважальний контент. У своєму профілі блогерка описує себе як mentirosa profissional («професійна брехуха») та gostosa de moral duvidosa («приваблива з сумнівною мораллю»). Цілком відповідає запиту замовників з РФ.

Тому у підсумку дівчата з умовної Бразилії чи Венесуели отримують 12-годинний робочий день на території особливої економічної зони «Алабуга» у Татарстані. Тут вони збирають бойові дрони, які летять самі знаєте куди...

Ось така Work in Russia. Ось такі бразильські мирні ініціативи...

Детальніше читайте у матеріалі тут: 👉Work in Russia. Як Кремль вербує по світу дівчат на завод з виробництва шахедів

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна завод навчання

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Микола Підвезяний

«Професійна брехуха з сумнівною мораллю». Навіщо Росія мобілізувала бразильську красуню з ТікТоку
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