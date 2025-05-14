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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Путін залучив до війни в Україні громадян 106 країн світу

glavcom.ua
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Хто ж воює проти України?

Свіжі дані, цифри і вражаюча географія. Росіяни навіть не приховують, що стягують в Україну людей з усього світу. Вони цим відверто хизуються.

У квітні 2025 року інформаційний вибух спричинило повідомлення про перших військовополонених-громадян Китайської Народної Республіки. ЗСУ взяли у полон двох китайців; а пізніше українські спецслужби повідомили про ідентифікацію ще півтори сотні китайців, які пішли на війну в Україні за російські гроші.

Але китайці – це вишенька на тій масштабній рекрутинговій роботі, яку ведуть росіяни по всьому світу.

«Главком» отримав свіжі дані Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Станом травень 2025 року, у спеціальних таборах для утримання військовополонених в Україні перебувають громадяни 26 (!) держав. Вони проходили військову службу за наймом в армії РФ.

Окремо у відповіді зазначається, що у збройних силах РФ проходять службу представники 106 (!) країн світу!

Детальніше читайте у матеріалі тут: 👉 Інтернаціональний легіон Путіна. Громадяни яких країн підняли зброю проти України (список)

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Теги: окупанти війна полон

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Микола Підвезяний

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