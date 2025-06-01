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Панамське судно з нафтою до Росії застрягло поблизу Швеції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Панамське судно з нафтою до Росії застрягло поблизу Швеції
Судно прямувало до Росії, коли в суботу сіло на мілину
фото: Niklas Gustavsson/Sydsvenskan

Судно, що прямувало до Росії, сіло на мілину в Ересунді: розпочато розслідування, є підозрюваний

180-метрове вантажне судно «Meshka» під панамським прапором, що прямувало на південь до російського порту, сіло на мілину поблизу Ландскруни у Швеції у протоці Ересунд. Цей інцидент спровокував початок попереднього розслідування та висунення підозри одній особі у злочині проти Морського закону. Про це повідомляє «Sydsvenskan» з посиланням на Берегову охорону Швеції, пише «Главком».

 «Ми триваємо попереднє розслідування щодо недбалості в морському судноплавстві. Одна особа підозрюється», – повідомила Пернілла Йоханссон, прес-секретар Берегової охорони. Роль підозрюваного в екіпажі судна наразі не розголошується.

Весь екіпаж, який складається з 24 осіб, залишається на борту судна, нікого не заарештовано.

Судно «Meshka» прямувало до Росії, коли в суботу сіло на мілину. Хоча воно було порожнім, нещодавно на його борт завантажили значний обсяг палива – 938 тис літрів нафти. За інформацією Берегової охорони, водолази вже перевірили корпус судна та не виявили жодних витоків.

Глибина на місці події становить лише три метри, тоді як осад судна сягає семи метрів, що, ймовірно, і стало причиною посадки на мілину.

Цей випадок є вже другою посадкою на мілину в Ересунді за останній тиждень. 25 травня менше вантажне судно також сіло на мілину біля Клагсхамна, на південь від Мальме. За даними видання, тоді одну особу підозрюють у стані сп'яніння на морі, а ще одну – у грубій недбалості під час морських перевезень.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Російська Федерація заробила на експорті палива утричі більше коштів, ніж Україна отримала від союзників у вигляді допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Журналісти наголошують, що доходи від продажу нафти та газу є ключовими для функціонування російської економіки. Вони становлять майже третину державних доходів Росії і понад 60% її експорту.

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Теги: нафта росія корабель

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