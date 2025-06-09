Чому РФ маніпулює темою обміну полоненими: пояснення ЦПД

Україна дотримується всіх досягнутих домовленостей, а Росія маніпулює темою обміну

Росіяни продовжують маніпулювати темою обміну, намагаються зривати все і проводять інформаційно-психологічні операції, щоб спробувати дискредитувати Україну в іноземному інфополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Мета окупантів – поставити під сумнів дипломатичний процес та виправдати свої подальші наступальні дії. Звісно ж, Росія не збиралася і так їх (наступальні дії – «Главком») зупиняти, але продовження війни повністю на совісті росіян, і вони намагаються маніпулювати», – йдеться у повідомленні.

Коваленко також заявив, що Україна дотримується всіх досягнутих домовленостей, а Росія маніпулює темою обміну, війни, відмовляється від припинення вогню і зустрічі лідерів, атакує Україну щодня.

«Не вийде у них брехати – правду всі бачать», – додав він.

Нагадаємо, 2 червня на переговорах у Стамбулі РФ та Україна домовилися про новий обмін полоненими та про повернення тіл військових. Зокрема, домовились про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, «всіх на всіх». Також про повернення «6000 на 6000» тіл загиблих солдатів.