Росія звинувачує України у зриві обміну полоненими: ISW пояснив причини

Звинувачення РФ націлені на те, щоб дискредитувати Україну в очах західних партнерів та власного народу

Росія безпідставно звинуватила Україну у зриві запланованого обміну військовополоненими та повернення тіл загиблих військових. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ці звинувачення є частиною спроб Кремля підірвати взаємні заходи зміцнення довіри та дискредитувати Україну як на міжнародній арені, так і в очах власного населення, передає «Главком».

За даними ISW, російська влада продовжує нав’язувати наративи, що очорнюють Україну, аби виправдати можливу майбутню відмову від будь-яких мирних домовленостей. При цьому небажання Москви добросовісно долучатися до навіть базових кроків довіри, таких як обмін полоненими, свідчить про відсутність реального інтересу до дипломатичних шляхів завершення війни.

Крім того, в аналітичному звіті наголошується, що офіційні представники РФ і надалі намагаються перекласти відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на західні країни. Зокрема, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков звинуватив європейські держави у блокуванні переговорів щодо України.

Рябков також заявив, що США нібито розуміють, що Росія не змінить своєї позиції, навіть під тиском нових санкцій, і продовжить наполягати на вирішенні так званих «першопричин» конфлікту.

Аналітики ISW підсумовують, що Москва не зацікавлена у змістовних переговорах і, ймовірно, готує інформаційне підґрунтя для подальшого затягування або навіть розширення війни.

Раніше ми писали, що 7 та 8 червня має відбутися обмін військовополоненими між Україною та Росією. Як передає «Главком», про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу, який показало «Суспільне».

За його словами, сьогодні, 4 червня, українська та російська сторона провели консультації щодо обміну. «Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 наших військових з цієї тисячі, про яку ми домовилися. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти відповідну кількість», – зауважив Зеленський.

Поки Україна не отримала списки, хоча, на відміну від попередніх травневих переговорів у Стамбулі, цього разу сторони домовилися про їхнє попереднє надання.

Нагадаємо, 2 червня, на переговорах у Стамбулі РФ та Україна домовилися про обмін полоненими та про повернення тіл військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони Рустема Умєрова.

«Ми домовились про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, «всіх на всіх». Також ми домовились про повернення «6000 на 6000» тіл загиблих солдатів», – сказав Умєров.