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Професора Лося, звинуваченого у домаганнях, звільнено з університету Франка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Професора Лося, звинуваченого у домаганнях, звільнено з університету Франка
Університет повинний компенсувати професору Йосипу Лосю гроші за 34 дні невикористаної щорічної відпустки
фото з відкритих джерел

Йосип Лось відкидає звинувачення у домаганнях

Йосипа Лося, якого колишні студентки звинувачують у домаганнях, звільнено з посади професора кафедри зарубіжної преси. Про це повідомив виконувач обов'язки декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський «Суспільному», інформує «Главком».

«Враховуючи рішення Комісії з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 03. 03. 2025 року щодо вчинення професором кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Лосем Й. Д. аморальної дії, яка є несумісною з функціями викладача вищої школи, (...) наказую звільнити Лося Йосипа Дмитровича з посади професора кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка на підставі п. 3 ч.1 ст. 41 КЗпП України з 06. 03. 2025 року», – йдеться в наказі.

Професора Лося, звинуваченого у домаганнях, звільнено з університету Франка фото 1
фото: Мар'ян Лозинський

Університет повинний компенсувати професору гроші за 34 дні невикористаної щорічної відпустки.

Йосип Лось відкидає звинувачення у домаганнях. Він заявив, що планує подавати позов до суду. Водночас відділ комунікації поліції Львівщини повідомив, що правоохоронці проводять перевірку за цими фактами.

Нагадаємо, журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося. 25 лютого вона опублікувала у Facebook допис, в якому розповіла про епізод з домаганнями, що стався під час її навчання на факультеті журналістики ЛНУ. Як виходить із коментарів, у подібну ситуацію потрапляли й інші студентки.

Згодом етична комісія Львівського національного університету імені Івана Франка рекомендувала звільнити викладача факультету журналістики Йосипа Лося, якого колишні студентки звинувачують у домаганнях.

Як повідомляв «Главком», український письменник Юрій Винничук став на захист 87-річного професора Львівського національного університету ім. І. Франка Йосипа Лося.

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Теги: звільнення університет Львів наука освіта студенти зґвалтування

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