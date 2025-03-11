Мати позашлюбної дитини конкурента Луніна Куртуа поскаржилася на проблеми з коштами

Ельза Ізак побоюється, що її будинок вартістю 3 млн фунтів може бути конфіскований

Ельза Ізак: Хіба Куртуа не може виділити трохи більше коштів, щоб подбати про свого сина?

Мати позашлюбної дитини голкіпера мадридського «Реала» Тібо Куртуа Ельза Ізак поскаржилася, що він недостатньо допомагає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sun.

Колишня дизайнерка Versace Ельза Ізак була у стосунках із голкіпером, коли він перейшов до «Челсі» у 2014 році і жив поруч з її помешканням. Їхній спільний син Енцо народився через три роки.

Зараз 50-річна жінка побоюється, що її будинок вартістю 3 млн фунтів може бути конфіскований, оскільки вона має борг 63 тисячі фунтів за іпотекою. Крім того, за словами Ізак, стелі її житла роз'їдає сильна пліснява.

Ельза також повідомила, що у 2020 році Куртуа зобов'язали виплачувати їй аліменти. Наразі воротар «Реала» заробляє 240 тисяч фунтів на тиждень.

У бельгійця також є 11-місячна дочка від його дружини та двоє інших дітей від попередніх стосунків.

«Наш будинок розвалюється. Ми просто не можемо так жити. Я боюся, що банк конфіскує наш будинок, і хвилююся, коли хтось стукає у двері. Я не хочу, щоб ми несподівано стали безхатьками. Для мене неприйнятно бачити, як Тібо літає приватними літаками, розважається на яхтах, залишаючи свою дитину тут, у цих умовах. Хіба він не може виділити трохи більше, щоб подбати про свого сина?», – сказала Ельза Ізак.

Варто зазначити, що Куртуа є одноклубником, а також конкурентом за позицією українця Андрію Луніна.

Нагадаємо, воротар «Барселони» Марк-Андре тер Стеген спростував інформацію Catalunya Radio&3Cat Group, що він розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала.

Раніше воротар «Барселони» оголосив про розлучення з дружиною Даніелою Йеле, з якою був одружений з 2017 року. У ЗМІ з'являлася інформація, що причиною розлучення пари стала зрада дружини.

«Я шокований і розчарований поганим управлінням та недостатнім контролем у медіакомпанії Catalunya Radio&3Cat Group. Вони поширюють неправдиву інформацію та порушують особисті права. Журналісти цього радіо – брехуни, які розповсюджують фейки, публічно ображаючи мою дружину Даніелу та її репутацію. Жодної невірності з боку Даніели не було. Жодного зв'язку з сторонніми людьми. Це факт. Ми з Дані вирішили піти різними шляхами спільного рішення, при цьому ми підтримуємо дружній зв'язок», – написав тер Стеген у Instagram.

Він також наголосив, що ж абсолютно неприйнятно з боку провідних державних ЗМІ розповсюджувати матеріали, в яких Даніелу неправдиво звинувачують і піддають нападкам.

Варто зазначити, що в Марка-Андре та Даніели є двоє дітей.