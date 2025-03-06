Чемпіонат України. «Динамо» здобуло складну перемогу у Черкасах

Наступний поєдинок «Динамо» проведе у вівторок, 11 березня, коли вдома прийматиме луганську «Зорю»

У рамках 20-го туру чемпіонату України київське «Динамо» зустрічалося на виїзді з черкаським ЛНЗ та здобуло непросту перемогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт київського клубу.

ЛНЗ – «Динамо» – 1:2

ЛНЗ: 21. Кучеренко - 4. Дайко, 14. Драмбаєв (19. Халайла, 90+1), 34. Муравський, 33. Путря - 55. Нонікашвілі, 6. Танковський, 15. Яшарі (9. Авагімян, 88), 20. Молло (7. Ейнел, 46), 11. Пасіч - 22. Момо.

«Динамо»: 35. Нещерет - 20. Караваєв, 4. Попов, 32. Михавко, 2. Вівчаренко - 91. Михайленко (6. Бражко, 71), 10. Шапаренко (15. Рубчинський, 84), 22. Кабаєв, 29. Буяльський (76. Піхальонок, 71), 7. Ярмоленко (39. Герреро, 71) - 11. Ванат.

Голи: Яшарі (49) – Вівчаренко (12), Путря (89, автогол).

Попереджені: Кабаєв (82), Бражко (90).

Поєдинок розпочався з атак гостей. Після кількох невдалих спроб динамівців доставити м'яча до штрафного майданчика через флангові простріли на 12-й хвилині підопічні Олександра Шовковського все ж відкрили рахунок у матчі. Причому до взяття воріт призвела знову ж таки подача з правого флангу від Кабаєва: Муравський головою підрізав м'яча, чим дезорієнтував голкіпера, а Вівчаренко вдало набіг на дальню стійку та замкнув її – 0:1.

На 49-й хвилині Дайко з власної половини поля закинув м'яча в район штрафного майданчика «Динамо», Нещерет вийшов на перехоплення, але Яшарі встигнув перекинути м'яча через Руслана – 1:1.

Після того, як рахунок знову став рівним, гра перемістилася на половину поля господарів. Ярмоленко здалеку пробив неточно, Ванат заліз у офсайд під час передачі у лівий фланг атаки, а після прострілу Караваєва захисники вибили м'яча на кутовий. У свою чергу господарі чатували на свій шанс у контратаці, і цілком могли розраховувати на ще одне взяття воріт. Момо розігнав атаку через центр, віддав направо на партнера, але удар того встигнув заблокувати Кабаєв та перевести м'яча на кутовий.

Динамівці нарощували темп, але кураж спіймав голкіпер черкащан Кучеренко. Зокрема, воротар парирував удар Буяльського зі штрафного під стійку, потім впорався із пострілом Піхальонка із зони перед штрафним майданчиком, а Герреро не зміг переграти голкіпера після того, як його до воріт по лівому флангу вивів Бражко.

Час спливав, а моментів біля воріт господарів більше не ставало. Але все ж «біло-сині» змогли на останніх хвилинах дотиснути непоступливого суперника. І допоміг у цьому нашій команді захисник ЛНЗ Путря, який зрізав м'яча у власні ворота після прострілу Бражка з правого флангу – 1:2.

На те, аби вдруге відігратися, у господарів не вистачило ані часу, ані сил. Останню хвилину команди догравали під звуки сирени повітряної тривоги, але арбітр дозволив уже завершити матч, і фінальний свисток зафіксував непросту перемогу «Динамо».

У підсумку «біло-сині» додали три очки до турнірної таблиці й зберегли комфортний відрив від найближчих переслідувачів. Наступний поєдинок «Динамо» проведе у вівторок, 11 березня, коли вдома прийматиме луганську «Зорю».