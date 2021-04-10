У Москві вивчили гімн України

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики Дмитро Чумак виграв для країни четверту золоту медаль

Українські силачі підкорили Європу. На чемпіонаті континенту наші майстри важкої атлетики здобули вже четверту золоту медаль. До трьох навищих нагород у жінок, медаль вищої проби у категорії до 109 кг завоював 30-річний киянин Дмитро Чумак. Гімн України там лунає вчетверте. При тому, що росіяни там виграли всього одну медаль найвищої проби.

Дмитро став найкращим у поштовху з результатом 226 кг, а ось в ривку виявився лише четвертим (181 кг). Втім, і цього вистачило українцю, щоб стати найсильнішим у сумі двоєборства – 407 кг. Другим став болгарин Христо Христов, поступившись нашому співвітчизнику лише одним кілограмом (406), третє місце у росіянина Тимура Наніева (401 кг).

Дмитро став триразовим чемпіоном Європи. Раніше уродженцю Скадовська корилась вершина в Спліті-2017 і Батумі-2019.

Завдяки цій перемозі Україна очолила медальний рейтинг як за «великими» нагородами (4 «золота» і 1 «бронза»), так і в сумі (10 золотих медалей і 4 бронзових). Додамо, що чемпіонат Європи завершиться в неділю, 11 квітня.