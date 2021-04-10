  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У Москві вивчили гімн України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Чумак став триразовим чемпіоном континенту - У Москві вивчили гімн України
    Дмитро Чумак став триразовим чемпіоном континенту
    Фото з відкритих джерел

    На чемпіонаті Європи з важкої атлетики Дмитро Чумак виграв для країни четверту золоту медаль

    Українські силачі підкорили Європу. На чемпіонаті континенту наші майстри важкої атлетики здобули вже четверту золоту медаль. До трьох навищих нагород у жінок, медаль вищої проби у категорії до 109 кг завоював 30-річний киянин Дмитро Чумак. Гімн України там лунає вчетверте. При тому, що росіяни там виграли всього одну медаль найвищої проби.

    Дмитро став найкращим у поштовху з результатом 226 кг, а ось в ривку виявився лише четвертим (181 кг). Втім, і цього вистачило українцю, щоб стати найсильнішим у сумі двоєборства – 407 кг. Другим став болгарин Христо Христов, поступившись нашому співвітчизнику лише одним кілограмом (406), третє місце у росіянина Тимура Наніева (401 кг).

    Дмитро став триразовим чемпіоном Європи. Раніше уродженцю Скадовська корилась вершина в Спліті-2017 і Батумі-2019.

    Завдяки цій перемозі Україна очолила медальний рейтинг як за «великими» нагородами (4 «золота» і 1 «бронза»), так і в сумі (10 золотих медалей і 4 бронзових). Додамо, що чемпіонат Європи завершиться в неділю, 11 квітня.

    Читайте також:

    Теги: Донбас Дмитро Чумак гімн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies