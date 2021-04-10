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    Український чемпіон після тріумфу в Росії «спалив Москву»

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    Український важкоатлет Дмитро Чумак став чемпіоном Європи у столиці РФ - Український чемпіон після тріумфу в Росії «спалив Москву»
    Український важкоатлет Дмитро Чумак став чемпіоном Європи у столиці РФ
    Фото: instagram.com/dmitryichumak

    Український спортсмен зробив сміливий пост із цитатою відомої пісні Сергія Шнурова про «спалення Москви»

    Український важкоатлет Дмитро Чумак, який виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Москві, опублікував в своєму Instagram фотоколаж з палаючим Кремлем (резиденція президента РФ).

    Також він процитував композицію групи «Ленінград» під назвою «Москва»:

    «Вчора приснився сон прекрасний -
    Москва згоріла повністю.
    Пожежа на площі на Червоній,
    І тліє колишній Виборчком.

    Ніхто не вижив – все згоріло,
    Всі Pussy, Путін і Собчак,
    І біля стіни кремлівської ялинки
    Горіли ох**нно так.

    Москва, за ким дзвонять твої дзвони?
    Москва, почому твої золоті куполи?».

    1_36

    Дмитро став триразовим чемпіоном Європи. Раніше уродженцю Скадовська корилась вершина в Спліті-2017 і Батумі-2019.

    Завдяки цій перемозі Україна очолила медальний рейтинг як за «великими» нагородами (4 «золота» і 1 «бронза»), так і в сумі (10 золотих медалей і 4 бронзових). Додамо, що чемпіонат Європи завершиться в неділю, 11 квітня.

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    Теги: чемпіонат Європи Путін Дмитро Чумак Instagram
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