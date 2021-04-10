Український чемпіон після тріумфу в Росії «спалив Москву»

Український важкоатлет Дмитро Чумак став чемпіоном Європи у столиці РФ

Український спортсмен зробив сміливий пост із цитатою відомої пісні Сергія Шнурова про «спалення Москви»

Український важкоатлет Дмитро Чумак, який виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Москві, опублікував в своєму Instagram фотоколаж з палаючим Кремлем (резиденція президента РФ).

Також він процитував композицію групи «Ленінград» під назвою «Москва»:

«Вчора приснився сон прекрасний -

Москва згоріла повністю.

Пожежа на площі на Червоній,

І тліє колишній Виборчком.

Ніхто не вижив – все згоріло,

Всі Pussy, Путін і Собчак,

І біля стіни кремлівської ялинки

Горіли ох**нно так.

Москва, за ким дзвонять твої дзвони?

Москва, почому твої золоті куполи?».

Дмитро став триразовим чемпіоном Європи. Раніше уродженцю Скадовська корилась вершина в Спліті-2017 і Батумі-2019.

Завдяки цій перемозі Україна очолила медальний рейтинг як за «великими» нагородами (4 «золота» і 1 «бронза»), так і в сумі (10 золотих медалей і 4 бронзових). Додамо, що чемпіонат Європи завершиться в неділю, 11 квітня.