Український чемпіон після тріумфу в Росії «спалив Москву»
Український спортсмен зробив сміливий пост із цитатою відомої пісні Сергія Шнурова про «спалення Москви»
Український важкоатлет Дмитро Чумак, який виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Москві, опублікував в своєму Instagram фотоколаж з палаючим Кремлем (резиденція президента РФ).
Також він процитував композицію групи «Ленінград» під назвою «Москва»:
«Вчора приснився сон прекрасний -
Москва згоріла повністю.
Пожежа на площі на Червоній,
І тліє колишній Виборчком.
Ніхто не вижив – все згоріло,
Всі Pussy, Путін і Собчак,
І біля стіни кремлівської ялинки
Горіли ох**нно так.
Москва, за ким дзвонять твої дзвони?
Москва, почому твої золоті куполи?».
Дмитро став триразовим чемпіоном Європи. Раніше уродженцю Скадовська корилась вершина в Спліті-2017 і Батумі-2019.
Завдяки цій перемозі Україна очолила медальний рейтинг як за «великими» нагородами (4 «золота» і 1 «бронза»), так і в сумі (10 золотих медалей і 4 бронзових). Додамо, що чемпіонат Європи завершиться в неділю, 11 квітня.
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