Київ проти Донецька: у фіналі хокейної ліги зіграють «Сокіл» та «Донбас»

Перша гра фінальної серії до чотирьох перемог відбудеться вже 16 квітня

10-річчя першої перемоги в чемпіонаті України хокейний клуб «Донбас» відзначив розгромом «Дніпра» й виходом до фіналу УХЛ. У п'ятому матчі півфінальної серії переможець регулярного чемпіонату взяв переконливий реванш у херсонців за несподівану поразку в минулому матчі (0:4). Тоді навіть тренер «Донбасу» Ігор Чибірєв отримав «червону» картку від власників клубу і на вирішальну гру донеччан вивів уже Павло Микульчик. Дебютом білоруський наставник може бути задоволений. У ворота «Дніпра» влетіли сім шайб. Дві з них – від Кобелєва, решта – від Карамнова, Пангелова-Юлдашева, Ляльки, Мілехіна і Сігарьова. У гостей голи на рахунку Ратушного й Швецова – 7:2. «Донбас» виграв півфінальну серію – 4:1.

Фінальна серія плей-офф УХЛ стартує в Дружківці. 16 і 18 квітня о 18:00 і 17:00 відповідно команди зіграють стартові матчі. Після цього 21 і 23 квітня фінал переїде до Києва, де клуби зіграють о 18:00.

У разі потреби, команди проведуть вирішальні матчі 26, 28 і 30 квітня для визначення чемпіона. Відзначимо, що п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на домашній арені донецького клубу.

Фінальна серія плей-офф чемпіонату УХЛ Паріматч буде зіграна до 4 перемог однієї з команд.