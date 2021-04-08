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    Київ проти Донецька: у фіналі хокейної ліги зіграють «Сокіл» та «Донбас»

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    Переможець регулярного чемпіонату виграв півфінальну серію з рахунком 4:1 - Київ проти Донецька: у фіналі хокейної ліги зіграють «Сокіл» та «Донбас»
    Переможець регулярного чемпіонату виграв півфінальну серію з рахунком 4:1
    Фото УХЛ

    Перша гра фінальної серії до чотирьох перемог відбудеться вже 16 квітня

    10-річчя першої перемоги в чемпіонаті України хокейний клуб «Донбас» відзначив розгромом «Дніпра» й виходом до фіналу УХЛ. У п'ятому матчі півфінальної серії переможець регулярного чемпіонату взяв переконливий реванш у херсонців за несподівану поразку в минулому матчі (0:4). Тоді навіть тренер «Донбасу» Ігор Чибірєв отримав «червону» картку від власників клубу і на вирішальну гру донеччан вивів уже Павло Микульчик. Дебютом білоруський наставник може бути задоволений. У ворота «Дніпра» влетіли сім шайб. Дві з них – від Кобелєва, решта – від Карамнова, Пангелова-Юлдашева, Ляльки, Мілехіна і Сігарьова. У гостей голи на рахунку Ратушного й Швецова – 7:2. «Донбас» виграв півфінальну серію – 4:1.

    Фінальна серія плей-офф УХЛ стартує в Дружківці. 16 і 18 квітня о 18:00 і 17:00 відповідно команди зіграють стартові матчі. Після цього 21 і 23 квітня фінал переїде до Києва, де клуби зіграють о 18:00.

    У разі потреби, команди проведуть вирішальні матчі 26, 28 і 30 квітня для визначення чемпіона. Відзначимо, що п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на домашній арені донецького клубу.

    Фінальна серія плей-офф чемпіонату УХЛ Паріматч буде зіграна до 4 перемог однієї з команд.

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      Теги: Донбас Київ Українська хокейна ліга
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