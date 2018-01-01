«Динамо» продовжує в Іспанії готуватися до другої частини сезону. Фотогалерея

На четвертий день свого перебування в Іспанії київське «Динамо» провело два тренування

Ранкове заняття динамівців розпочалося з привітань Миколи Морозюка з Днем народження. Традиційний подарунок – футболка з автографами гравців команди з рук головного тренера. Також роботу в загальній групі розпочав Александар Пантич, проте участь у деяких ігрових вправах сербський захисник усе ще не брав. Під час ранкового заняття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переможці міні-турніру

На четвертий день свого перебування в Іспанії київське «Динамо» провело два тренування

Ранкове заняття динамівців розпочалося з привітань Миколи Морозюка з Днем народження. Традиційний подарунок – футболка з автографами гравців команди з рук головного тренера.

Також роботу в загальній групі розпочав Александар Пантич, проте участь у деяких ігрових вправах сербський захисник усе ще не брав.

Під час ранкового заняття гравці виконували різноманітні вправи з м’ячем. Найцікавіша з них – естафета, де гравці розташовувались за горизонталлю умовного міні-поля і, біжучи спиною з м’ячем повз спеціальні стійки до центру і назад, передавали м’яч своєму партнеру. Після того, як усі взяли участь в естафеті, представник команди повинен був вибити м’яч, який знаходився в центрі поля і був рівновіддалений для всіх команд. Хто перший вибив м’яч – той і переміг.

Після цього команди у тому ж складі як і в попередній вправі перейшли на сусіднє поле для змагання у міні-турнірі. У турнірі взяло участь 4 команди по 6 гравців. Матчі відбувалися паралельно, оскільки кожна команда повинна була зіграти по 3 матчі в групі. По завершенню групового турніру дві команди набрали одинакову кількість очок і головний тренер вказав командам на одинадцятиметрову позначку. Проте пенальті були не звичайні – без голкіпера, як під час гри, а забивати у ворота ширина яких складала один метр можна було лише за умови, що м’яч перетне лінію воріт в повітрі.

Переможцями міні-турніру стала команда у сірих маніжках, а чемпіонський склад мав наступних виконавців: Микита Бурда, Томаш Кендзьора, Віталій Буяльський, Йосип Піварич, Беньямін Вербич та Артем Бєсєдін.

Виходячи на вечірнє заняття динамівці супроводжували поглядом сусіднє поле, де в той час грали між собою «Базель» та «Вікторія» Пльзень, особливо свій погляд зупинив на грі колишній гравець швейцарського клубу Дерліс Гонсалес.

Вечірнє тренування «Динамо» було повністю ігровим. Після розминки гравці були поділені на групи і виконували тактичні вправи з м’ячем.

Наступним завданням для гравців було награвання ігрових моментів під час атакувальних та оборонних дій. Шість гравців атакують і намагаються забити, а п’ять захисників і голкіпер повинні ліквідувати небезпеку поблизу власних воріт. По завершенню вправи периметр поля було збільшено, а кількість гравців у команді збільшено до одинадцяти.

Завершилося вечірнє заняття бігом на інтенсивність

Джерело: fcdynamo.kiev.ua