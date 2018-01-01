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    Чемпіонат Франції. «ПСЖ» розтрощив «Діжон», «Ліон» вийшов на друге місце. Матчі 21-го туру

    Неймар цього туру відзначився чотирма забитими м'ячами
    «ПСЖ» здобув 18-ту перемогу у нинішньому сезоні чемпіонату Франції. Цього разу парижани розтрощили вдома «Діжон» – 8:0. Каре відзначився Неймар. Зауважимо, що на друге місце вийшов «Ліон», після того, як «Монако» не виграв у «Ніцци». Чемпіонат Франції з футболу Матчі 21-го туру
    • Сьогодні, 09:45
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    Фото ФК &laquo;ПСЖ&raquo;
    Фото ФК «ПСЖ»

    Неймар цього туру відзначився чотирма забитими м'ячами

    «ПСЖ» здобув 18-ту перемогу у нинішньому сезоні чемпіонату Франції.

    Цього разу парижани розтрощили вдома «Діжон» – 8:0. Каре відзначився Неймар.

    Зауважимо, що на друге місце вийшов «Ліон», після того, як «Монако» не виграв у «Ніцци».

    Чемпіонат Франції з футболу

    Матчі 21-го туру

    «Генгам» – «Ліон» – 0:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Фекір (25), 0:2 – Ауар (58)

    «ПСЖ» – «Діжон» – 8:0 (4:0)

    Голи: 1:0 – Ді Марія  (4), 2:0 – Ді Марія (15), 3:0 – Кавані (21), 4:0 – Неймар (42), 5:0 – Неймар (57), 6:0 – Неймар (73), 7:0 – Мбаппе (77), 8:0 – Неймар (83, пен)

    «ПСЖ»: Ареоля, Тіаго Сілва, Берчіче, Меньє, Кімпембе, Верратті (Нкунку, 61), Ло Чельсо (Рабьо, 78), Дракслер, Ді Марія (Мбаппе, 68), Неймар, Кавані

    «Марсель» – «Страсбур» – 2:0 (0:0)

    Голи: 1:0 – Н`Жи (79), 2:0 – Пайєт (78)

    «Монако» – «Ніцца» – 2:2 (1:0)

    Голи: 1:0 – Дьяхабі (33), 1:1 – Балотеллі (47), 1:2 – Балотеллі (68), 2:2 – Фалькао (90)

    «Монако»: Субашич, Сідібе, Глік, Раджі, Жорже, Моутінью, Ндорам (Геззаль, 81), Кейта (Лопеш, 69), Лемар, Дьяхабі (Йоветич, 76), Фалькао

    «Ніцца»: Бенітес, Бюрне, Марлон, Данте, Ле Маршан (Сарр, 60), Ле-Мелу, Сіпрьєн, Сері, Сент-Максимен, Балотеллі (Срарфі, 90), Плеа

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