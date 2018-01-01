Чемпіонат Франції. «ПСЖ» розтрощив «Діжон», «Ліон» вийшов на друге місце. Матчі 21-го туру
- Сьогодні, 09:45
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Розсилка
Неймар цього туру відзначився чотирма забитими м'ячами
«ПСЖ» здобув 18-ту перемогу у нинішньому сезоні чемпіонату Франції.
Цього разу парижани розтрощили вдома «Діжон» – 8:0. Каре відзначився Неймар.
Зауважимо, що на друге місце вийшов «Ліон», після того, як «Монако» не виграв у «Ніцци».
Чемпіонат Франції з футболу
Матчі 21-го туру
«Генгам» – «Ліон» – 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Фекір (25), 0:2 – Ауар (58)
«ПСЖ» – «Діжон» – 8:0 (4:0)
Голи: 1:0 – Ді Марія (4), 2:0 – Ді Марія (15), 3:0 – Кавані (21), 4:0 – Неймар (42), 5:0 – Неймар (57), 6:0 – Неймар (73), 7:0 – Мбаппе (77), 8:0 – Неймар (83, пен)
«ПСЖ»: Ареоля, Тіаго Сілва, Берчіче, Меньє, Кімпембе, Верратті (Нкунку, 61), Ло Чельсо (Рабьо, 78), Дракслер, Ді Марія (Мбаппе, 68), Неймар, Кавані
«Марсель» – «Страсбур» – 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – Н`Жи (79), 2:0 – Пайєт (78)
«Монако» – «Ніцца» – 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Дьяхабі (33), 1:1 – Балотеллі (47), 1:2 – Балотеллі (68), 2:2 – Фалькао (90)
«Монако»: Субашич, Сідібе, Глік, Раджі, Жорже, Моутінью, Ндорам (Геззаль, 81), Кейта (Лопеш, 69), Лемар, Дьяхабі (Йоветич, 76), Фалькао
«Ніцца»: Бенітес, Бюрне, Марлон, Данте, Ле Маршан (Сарр, 60), Ле-Мелу, Сіпрьєн, Сері, Сент-Максимен, Балотеллі (Срарфі, 90), Плеа