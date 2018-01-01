Чемпіонат Франції. «ПСЖ» розтрощив «Діжон», «Ліон» вийшов на друге місце. Матчі 21-го туру

Неймар цього туру відзначився чотирма забитими м'ячами

«ПСЖ» здобув 18-ту перемогу у нинішньому сезоні чемпіонату Франції. Цього разу парижани розтрощили вдома «Діжон» – 8:0. Каре відзначився Неймар. Зауважимо, що на друге місце вийшов «Ліон», після того, як «Монако» не виграв у «Ніцци». Чемпіонат Франції з футболу Матчі 21-го туру