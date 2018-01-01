«Динамо» тренується без Мораеса та Мбокані, а молодий нападник Русин залишає збір команди

У Назарія виникли проблеми з паховими кільцями

Головний тренер київського «Динамо» прокоментував стан справ у лазареті команди та спростував чутки. За його словами, у команді практично всі хлопці вже працюють, інформує офіційний сайт клубу. «На жаль, вибув Русин, у нього є проблеми з паховими кільцями, так що він покидає наш збір, а замість нього приєднається



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Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

У Назарія виникли проблеми з паховими кільцями

Головний тренер київського «Динамо» прокоментував стан справ у лазареті команди та спростував чутки.

За його словами, у команді практично всі хлопці вже працюють, інформує офіційний сайт клубу.

«На жаль, вибув Русин, у нього є проблеми з паховими кільцями, так що він покидає наш збір, а замість нього приєднається Алєксєєв», - сказав наставник.

«Що стосується наших більш досвідчених нападників, то хочу розвіяти сумніви. Жодного конфлікту ні з Мбокані, ні з Мораесом у мене немає. Мораес був у нас на зборі, де було планове обстеження нашого медичного штабу, тому що у нього теж проблеми з кільцями, але його функціональний стан, у якому він приїхав після відпустки, досить високий», - додав Хацкевич.

«У нього залишилася ще невелика проблема з тими ж паховими кільцями, так що він проходить і курс відновлення, і працює над функціональною готовністю. З 1 лютого він повертається і працює в загальній групі», - зауважив тренер.

Те ж саме, за словами Хацкевича, стосується і Мбокані, який знаходиться під наглядом і контролем нашого медичного штабу.

«Існує невелика проблема після гри з «Партизаном», проте він до другого збору теж буде у Марбельї, і теж починає працювати у загальній групі та готуватися безпосередньо до старту чемпіонату України і старту Ліги Європи», - пояснив він.

«Що стосується Сергія Сидорчука, то у нього все йде за планом. Він теж працює з реабілітологом, і процес його відновлення іде по тим часовим параметрам, як і планувалося. Віктору Циганкову було зроблено операцію у Мюнхені. Першу частину першого збору він працює індивідуально, а у другій частині вже буде брати участь у командних вправах і вправах з м’ячем», - підсумував Хацкевич.