Максимальна напруга: Сергій Стаховський зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса Україна – Тайвань

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Сергій Стаховський та У Дунлінь Лідія Оскірко

Лідер нашого тенісу здобув непросту перемогу

Чоловіча збірна України з тенісу зрівняла рахунок у протистоянні з Тайванем у матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса.

Після двох поразок в одиночному розряді вчора, сьогодні, 7 березня, наші тенісисти на корті палацу спорту «Юність» спершу здобули вольову перемогу в парній зустрічі. А щойно свій матч виграв лідер українського тенісу Сергій Стаховський.

167-ма ракетка світу Стаховський після сенсаційної поразки від Цзен Чжуньсіня вчора сьогодні здобув непросту перемогу над У Дунлінем – 7:6(3), 4:6, 6:3.

Матч тривав дві з половиною години.

Тож доля протистояння вирішиться у п’ятій зустрічі. Її у найближчі хвилини розпочнуть Ілля Марченко та лідер суперників Цзен Чжуньсінь.