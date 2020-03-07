Максимальна напруга: Сергій Стаховський зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса Україна – Тайвань
Сергій Стаховський та У Дунлінь
Лідія Оскірко
Лідер нашого тенісу здобув непросту перемогу
Чоловіча збірна України з тенісу зрівняла рахунок у протистоянні з Тайванем у матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса.
Після двох поразок в одиночному розряді вчора, сьогодні, 7 березня, наші тенісисти на корті палацу спорту «Юність» спершу здобули вольову перемогу в парній зустрічі. А щойно свій матч виграв лідер українського тенісу Сергій Стаховський.
167-ма ракетка світу Стаховський після сенсаційної поразки від Цзен Чжуньсіня вчора сьогодні здобув непросту перемогу над У Дунлінем – 7:6(3), 4:6, 6:3.
Матч тривав дві з половиною години.
Тож доля протистояння вирішиться у п’ятій зустрічі. Її у найближчі хвилини розпочнуть Ілля Марченко та лідер суперників Цзен Чжуньсінь.