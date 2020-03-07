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    Максимальна напруга: Сергій Стаховський зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса Україна – Тайвань

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    Сергій Стаховський та У Дунлінь - Максимальна напруга: Сергій Стаховський зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса Україна – Тайвань
    Сергій Стаховський та У Дунлінь
    Лідія Оскірко

    Лідер нашого тенісу здобув непросту перемогу

    Чоловіча збірна України з тенісу зрівняла рахунок у протистоянні з Тайванем у матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса.

    Після двох поразок в одиночному розряді вчора, сьогодні, 7 березня, наші тенісисти на корті палацу спорту «Юність» спершу здобули вольову перемогу в парній зустрічі. А щойно свій матч виграв лідер українського тенісу Сергій Стаховський.

    167-ма ракетка світу Стаховський після сенсаційної поразки від Цзен Чжуньсіня вчора сьогодні здобув непросту перемогу над У Дунлінем – 7:6(3), 4:6, 6:3. 

    Матч тривав дві з половиною години.

    Тож доля протистояння вирішиться у п’ятій зустрічі. Її у найближчі хвилини розпочнуть Ілля Марченко та лідер суперників Цзен Чжуньсінь.

     Читайте також: Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Сергій Стаховський теніс Збірна України Ілля Марченко Кубок Девіса Цзен Чжуньсінь У Дунлінь
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