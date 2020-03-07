Україна відігралася з 0:2 і здобула неймовірну перемогу в Кубку Девіса з тенісу

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Ілля Марченко поставив переможний знак оклику Лідія Оскірко

Вирішальну перемогу в протистоянні з Тайванем приніс Ілля Марченко

Чоловіча збірна України з тенісу здобула неймовірну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса. На корті палацу спорту «Юність» українці переграли команду Тайваню.

Старт зустрічі був для господарів катастрофічним: вони програли дві одиночних зустрічі у п’ятницю і підходили до суботніх поєдинків з результатом 0:2. До перемоги тайванцям залишалося виграти лише одну зустріч.

Але спершу Денис Молчанов і Сергій Стаховський виграли парну зустріч, потім уже сам Сергій обіграв У Дунліня.

Долю протистояння вирішувала зустріч Іллі Марченка, котрий у поточному світовому рейтинг йде 207-м і лідером цієї тайванської команди Цзен Чжуньсінем (АТР №279).

Поєдинок наш тенісист виграв за годину і 15 хвилин – 6:3, 6:2!