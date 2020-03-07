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    Україна відігралася з 0:2 і здобула неймовірну перемогу в Кубку Девіса з тенісу

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    Ілля Марченко поставив переможний знак оклику - Україна відігралася з 0:2 і здобула неймовірну перемогу в Кубку Девіса з тенісу
    Ілля Марченко поставив переможний знак оклику
    Лідія Оскірко

    Вирішальну перемогу в протистоянні з Тайванем приніс Ілля Марченко

    Чоловіча збірна України з тенісу здобула неймовірну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса. На корті палацу спорту «Юність» українці переграли команду Тайваню.

    Старт зустрічі був для господарів катастрофічним: вони програли дві одиночних зустрічі у п’ятницю і підходили до суботніх поєдинків з результатом 0:2. До перемоги тайванцям залишалося виграти лише одну зустріч.

    Але спершу Денис Молчанов і Сергій Стаховський виграли парну зустріч, потім уже сам Сергій обіграв У Дунліня.

    Долю протистояння вирішувала зустріч Іллі Марченка, котрий у поточному світовому рейтинг йде 207-м і лідером цієї тайванської команди Цзен Чжуньсінем (АТР №279).

    Поєдинок наш тенісист виграв за годину і 15 хвилин – 6:3, 6:2!

     Читайте також: Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Сергій Стаховський теніс Збірна України Ілля Марченко Денис Молчанов Кубок Девіса Тайвань Цзен Чжуньсінь
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