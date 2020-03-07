Крок до порятунку: українські тенісисти виграли парний матч у Кубку Девіса
Сергій Стаховський і Денис Молчанов почали виправляти ситуацію
Лідія Оскірко
Наша команда поступається Тайваню 1:2
Чоловіча збірна України з тенісу скоротила відставання у протистоянні з Тайванем у матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса.
Після двох поразок в одиночному розряді вчора, сьогодні, 7 березня, наші тенісисти на корті палацу спорту «Юність» здобули вольову перемогу в парній зустрічі.
Сергій Стаховський і Денис Молчанов програли Цзенові Чжуньсіню та У Дунліневі на тай-брейку перший сет – 6:7(4). Але у двох наступних Сергій і Денис були нестримними – 6:4, 6:4.
Матч тривав дві години і 11 хвилин.
Тож наша команда залишається у боротьбі. Наступними на корт вийдуть Ілля Марченко та Цзен Чжуньсінь.