Крок до порятунку: українські тенісисти виграли парний матч у Кубку Девіса

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Сергій Стаховський і Денис Молчанов почали виправляти ситуацію Лідія Оскірко

Наша команда поступається Тайваню 1:2

Чоловіча збірна України з тенісу скоротила відставання у протистоянні з Тайванем у матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса.

Після двох поразок в одиночному розряді вчора, сьогодні, 7 березня, наші тенісисти на корті палацу спорту «Юність» здобули вольову перемогу в парній зустрічі.

Сергій Стаховський і Денис Молчанов програли Цзенові Чжуньсіню та У Дунліневі на тай-брейку перший сет – 6:7(4). Але у двох наступних Сергій і Денис були нестримними – 6:4, 6:4.

Матч тривав дві години і 11 хвилин.

Тож наша команда залишається у боротьбі. Наступними на корт вийдуть Ілля Марченко та Цзен Чжуньсінь.