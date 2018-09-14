Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння



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Сергій Стаховський приніс нашій команді першу перемогу в поєдинку

Завтра, 15 вересня, будуть зіграні ще три поєдинки, які і вирішать долю протистояння

Сьогодні збірні України та Португалії розпочали боротьбу за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони.

Спочатку на корт вийшли лідер збірної Португалії Жоао Соуза та другий номер нашої збірної Ілля Марченко. В напруженій боротьбі перемогу вдалося здобути Соузі.

В другому ж поєдинку дня Сергію Стаховському вдалося впевнено перемогти Педро Соузута зрівняти рахунок.

Завтра, 15 вересня, будуть зіграні ще три поєдинки, які і вирішать долю протистояння.

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