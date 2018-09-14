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    Фото

    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння

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    Сергій Стаховський приніс нашій команді першу перемогу в поєдинку - Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Сергій Стаховський приніс нашій команді першу перемогу в поєдинку

    Завтра, 15 вересня, будуть зіграні ще три поєдинки, які і вирішать долю протистояння

    Сьогодні збірні України та Португалії розпочали боротьбу за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони.

    Спочатку на корт вийшли лідер збірної Португалії Жоао Соуза та другий номер нашої збірної Ілля Марченко. В напруженій боротьбі перемогу вдалося здобути Соузі.

    В другому ж поєдинку дня Сергію Стаховському вдалося впевнено перемогти Педро Соузута зрівняти рахунок.

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    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння
    Кубок Девіса. Україна - Португалія - 1:1. Найяскравіші фото першого дня протистояння

    Завтра, 15 вересня, будуть зіграні ще три поєдинки, які і вирішать долю протистояння.

    Читайте також: Кубок Девіса: Україні потрібно брати реванш в збірної Португалії, щоб не летіти до Африки 

    Сергій Стаховський теніс Ілля Марченко Кубок Девіса
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