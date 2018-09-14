Кубок Девіса. Україна - Португалія - 0:1. Марченко поступився супернику у першій зустрічі (фото)

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Тепер Сергій Стаховського потрібно вигравати свій поєдинок, щоб зрівняти рахунок

Збірна України з тенісу програла перший поєдинок у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії.

У Бучі першими на корт у п’ятницю вийшли Ілля Марченко та Жоау Соуза.

Українець вдало розпочав зустрічі й у 10-му геймі подав на сет, вигравши його з рахунком 6:4 у впертій боротьбі.

А от надалі фортуна відвернулася від Марченка.

Жоау Соуза віддав Іллі у наступним двох сетах лише п’ять геймів і приніс Португалії перше очко у протистоянні.

Наступними на корт вийдуть Сергій Стаховський і Педру Соуза.

Кубок Девіса з тенісу

Перша Євро-Африканська зона

Україна – Португалія – 0:1

Ілля Марченко – Жоау Соуза – 6:4, 2:6, 3:6