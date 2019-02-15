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    Перша ракетка світу Джокович разом з дружиною відкрив дитячий садок в Сербії

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    Перша ракетка світу Джокович разом з дружиною відкрив дитячий садок в Сербії

    Сербський тенісист надав допомогу в реконструкції оздоровчого центру.

    Новак Джокович і його дружина Єлена побували на відкритті дитячого садка поблизу сербського міста Шабац.

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    Перша ракетка світу Джокович разом з дружиною відкрив дитячий садок в Сербії
    Перша ракетка світу Джокович разом з дружиною відкрив дитячий садок в Сербії
    Перша ракетка світу Джокович разом з дружиною відкрив дитячий садок в Сербії
    Перша ракетка світу Джокович разом з дружиною відкрив дитячий садок в Сербії

    Колишній оздоровчий центр після реконструкції став дитячим садом, який самі діти назвали «Колібрі».

    Варто зазначити, що фонд Джоковича став інвестором проекту на суму в понад 300 тисяч доларів.

    Нагадаємо, минулого року Новака Джоковича за підсумками голосування, в якому взяли участь журналісти 23 спортивних агенств, визнали найкращим спортсменом Європи.

    Джерело: btu.org.ua

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