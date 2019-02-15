Перша ракетка світу Джокович разом з дружиною відкрив дитячий садок в Сербії



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Сербський тенісист надав допомогу в реконструкції оздоровчого центру.

Новак Джокович і його дружина Єлена побували на відкритті дитячого садка поблизу сербського міста Шабац.

Колишній оздоровчий центр після реконструкції став дитячим садом, який самі діти назвали «Колібрі».

Варто зазначити, що фонд Джоковича став інвестором проекту на суму в понад 300 тисяч доларів.

Нагадаємо, минулого року Новака Джоковича за підсумками голосування, в якому взяли участь журналісти 23 спортивних агенств, визнали найкращим спортсменом Європи.

Джерело: btu.org.ua