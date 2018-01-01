Як гравці «Динамо» в Іспанії на зборах залізо тягають (фото, відео)

У третій день перебування на зборі в Марбельї, як і в попередній, динамівці провели два тренування.

Протягом всього дня на небі не було жодної хмаринки, а стовпчики термометра показували комфортні для роботи +15°C. На тренування «біло-синіх» також завітав головний тренер ФК «Мінськ» Олександр Лухвіч разом зі своїм помічником. Як зазначив білоруський тренер клубній прес-службі, він приїхав на стажування до свого



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У третій день перебування на зборі в Марбельї, як і в попередній, динамівці провели два тренування.

Протягом всього дня на небі не було жодної хмаринки, а стовпчики термометра показували комфортні для роботи +15°C.

На тренування «біло-синіх» також завітав головний тренер ФК «Мінськ» Олександр Лухвіч разом зі своїм помічником. Як зазначив білоруський тренер клубній прес-службі, він приїхав на стажування до свого співвітчизника Олександра Хацкевича на 10 днів.

З сьогоднішнього дня до роботи приступив Александар Пантич, який отримав вірусну інфекцію напередодні зборів. Вже завтра сербського захисника «Динамо» варто очікувати у загальній групі.

За індивідуальною програмою під час першого збору буде займатися Віктор Циганков, який відновлюється після операції.

Перед ранковим заняттям гравці отримали план роботи і настанови від Олександра Хацкевича і приступили до роботи. Спочатку гравці провели розминку під керівництвом Віталія Кулиби, після чого футболісти виконували вправами з м’ячами у квадратах.

Далі на гравців чекала найскладніша частина заняття – силова робота з різноманітним спортивним спорядженням.

На завершення тренування гравців було поділено на три групи для двохсторонок. Після забитого голу, команда яка пропустила покидала межі поля, а замість неї на поле з’являлась третя команда.

Вечірнє тренування було цілковито присвячене ігровим та тактичним вправам. Усі завдання які озвучив головний тренер дозволяють моделювати ситуації, які будуть максимально наближені до тих, із якими гравці мають справу під час матчів.

Джерело: fcdynamo.kiev.ua