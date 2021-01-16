Андрій Агафонов: За іменами, характером, командною «хімією» «Тернопіль» дасть фору будь-кому

Центровий «Тернополя» видав фантастичний матч проти київського «Будівельника»

34-річний центровий баскетбольного клубу «Тернопіль» Андрій Агафонов видав фантастичний матч проти свого колишнього клубу, київського «Будівельника», з яким гравець у 2011-му ставав чемпіоном України, а через рік здобував національний Кубок. За 33 хвилини на майданчику Андрій реалізував дев’ять кидків з гри з десяти, забив 10 з 13-ти штрафних, зробив шість підбирань і два блок-шоти. Один з цих «горшків» був поставлений центровому суперників Михайлові Анісімову на заключних секундах овертайму, а в атаці у відповідь Агафонов забив через Анісімова три очковий, яким зняв питання про переможця і встановив остаточний підсумок зустрічі – 104:99 на користь «Тернополя».

Після матчу в київському спорткомплексі «Венето» його герой поділився з «Главкомом» переможними емоціями, а також розповів про те, чого очікувати від «Тернополя» в рештці сезону.

Андрію, сьогодні ви видали найкращий свій матч у сезоні. Мали на «Будівельник» особливу мотивацію?

Не сказав би. Усе як зазвичай. Просто на початку гри я почав забивати. Хлопці побачили, що в мене йде гра і продовжили грати на мене надалі. Так і продовжив – влучив і коли треба, і коли не треба. Забив і допоміг довести команді матч до перемоги.

У другому періоді вас трохи зупинив Михайло Анісімов, у протистоянні з яким ви заробили два поспіль фоли протягом десяти секунд.

З Мішкою в нас особлива любов. Він мені «допомагав» здобувати фоли, я йому. Ми й розмовляємо, бігаючи під час гри, і сміємося. В кінці гри поставив Михайлові блок-шот, потім забив через нього «трьоху». Анісімов – один із небагатьох гравців, діючи проти якого, можна отримувати задоволення від гри. Сьогодні для мене був перший такий матч за довгий час.

Вирішальний триочковий Агафонова

Яке враження у вас склалося від оновленого «Будівельника»? В команді з’явилося два нових українських гравці (Пустозвонов і Кобець), американський новачок Кейвон Девенпорт.

Їм важко. У них всі гравці хочуть забити гол. А так не буває. Не може бути на поляні п’ять гравців, котрі бажають лише забити. Треба працювати, оборонятися. Забивати голи – бажання хороше, але треба дивитися, в кого йде гра, а не атакувати всім, кому заманеться. Тут виходить, що той, кому не дали кинути, кидає на емоціях. Як на мане, в «Будівельнику» зараз бракує командної «хімії», як зараз модно говорити. Через це вони й програли. Хоча команда у киян серйозна.

У «Тернополя» з командною «хімією» навпаки проблем немає.

Безперечно. В нас у цьому аспекті справи набагато кращі.

Вирішальні миті зустрічі «Будівельника» і «Тернополя»

Навіть кращі, ніж очікувалося. Нині уже ніхто не сумнівається, що «Тернопіль» повинен боротися за медалі в дебютному сезоні у Суперлізі.

Ми хочемо боротися за якомога вищі місця. А там уже як карта ляже. Десь виходить забивати такі «трьохи», як я у кінці зустрічі чи Сашко Кольченко з сиреною перед завершенням першої чверті, десь не виходить. Подивимося, як ми завершимо регулярний чемпіонат, на якому будемо місці. Хоча всі, зокрема ми розуміємо, що на папері, за бюджетом ми виглядаємо слабшими за опонентів. Але за іменами, характером, за тою ж командною «хімією» можемо дати фори будь-кому. Думаю, наразі ми заслужено посідаємо місце у першій четвірці.

Сил вистачає? Як-не-як, тернопільська команда вікова.

Поки вистачає. То якщо будемо надалі грати по дві гри на тиждень. Але якщо насправді змінять календар і доведеться грати ледь не щодня, то нам буде складно. Буду говорити про себе: вже давно не грав за таким графіком. Тому не знаю, чи витримаю.

Андрій показав колишній команді, що таке характер

Після перемоги над «Будівельником» «Тернопіль» з десятьма перемогами у 16-ти матчах вийшов на друге місце в таблиці. Вище лише «Київ-Баскет» - 13 перемог. Наразі на сайті турнру не повідомляється, коли саме команда гратиме наступний поєдинок. Розклад ігор обмежується 24 січня.

Іван Вербицький, «Главком»