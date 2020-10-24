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    Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» та «Запоріжжя» зміцнили лідерство (відео)

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    Форвард&nbsp;&laquo;Прометея&raquo; Ді-Джей Стефенс у Миколаєві був у вогні - Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» та «Запоріжжя» зміцнили лідерство (відео)
    Форвард «Прометея» Ді-Джей Стефенс у Миколаєві був у вогні
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Без втрат наразі ідуть три колективи

    23 жовтня відбулося чотири поєдинки регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» поставив на місце дебютантів з «Тернополя», а «Запоріжжя» продовжує дивувати.

    «Черкаські Мавпи» - «Запоріжжя» - 68:98 (18:22, 12:30, 15:25, 21:21)

    «Черкаські мавпи»: Лючіус Джонс (18), Олександр Кобець (14), Володимир Конєв (9)

    «Запоріжжя»: Джошуа Форчун (20 + 6 підбирань), Майкл Кеффі (18 + 8 передач + 4 підбирання), Олександр Сизов (12), Віталій Мальчевський (11), Іван Міхєєв (10 + 5 підбирань), Аурімас Маяускас (9)

    «Черкаські Мавпи» програли п’ятий матч із п’яти, «Запоріжжя» перемогло в четвертій грі з чотирьох, тому результат начебто виглядає закономірним. Дивина лишень у тому, що перед сезоном легше було повірити, що реалістичнішою картина виглядала б, якби було навпаки.

    «Миколаїв» - «Прометей» (Кам’янське) – 89:112 (31:29, 23:23, 11:31, 24:29)

    «Миколаїв»: Дарнелл Едж (19), Кіт Омоера (19 + 4 підбирання), Олексій Адедиран (16 + 7 підбирань), Макс Конате (16 + 4 підбирання), Олександр Кушніров (9 + 5 підбирань)

    «Прометей»: Майкл Маєрс (20 + 6 підбирань), Ді-Джей Стефенс (19 + 6 підбирань), Маркіз Рід (16 + 6 підбирань + 6 передач), Денис Лукашов (16 + 2 блок-шоти)

    «Миколаїв» поряд із «Мавпами» та столичним «Будівельником» залишається у когорті команд, які в поточному сезоні ще не перемагали. При цьому в першій половині матчу «корабели» боролися з кам’янцями на рівних. Але розсипалися в третій чверті.

    «Тернопіль» - «Дніпро» - 70:83 (17:21, 15:25, 21:23, 17:14)

    «Тернопіль»: Олександр Кольченко (15 + 3 перехоплення), Павло Буренко (13), Андрій Агафонов (9 + 6 підбирань), Денис Головчик (8), Керрінґтон Ворд (7 + 10 підбирань + 3 перехоплення), Андрій Кальниченко (7 + 4 передачі), Аверейл Юґба (6 + 4 підбирання)

    «Дніпро»: Анатолій Шундель (16), Дмитро Глєбов (12 + 6 підбирань), Максим Закурдаєв (12 + 6 підбирань), Генрі Дуґат (11 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Станіслав Тимофеєнко (10 + 4 підбирання), В’ячеслав Кравцов (7 + 6 підбирань – 5 втрат)

    Команда-сенсація старту чемпіонату «Тернопіль», яка виграла три з чотирьох стартових матчів, без варіантів програла одному із фаворитів чемпіонату. Дніпряни контролювали хід гри від початку й до завершення, а тому підсумок зустрічі був очевидним задовго до фінальної сирени. Найперше дніпрянам вдалося закрити форварда Аверейла Юґбу, який на старті сезону демонстрував неймовірну результативність.

    «Київ-Баскет» - «Харківські Соколи» - 116:94 (35:16, 20:28, 35:21, 26:29)

    «Київ-Баскет»: Владислав Коренюк (18 + 9 підбирань), Олександр Мішула (18), Брендон Янґ (17 + 5 передач), Богдан Близнюк (14 + 8 підбирань + 6 передач), Майкл Джейкобсон (13), Брюс Мессі (12 + 6 передач + 4 підбирання – 4 втрати)

    «Соколи»: Ігор Чумаков (21), Олександр Тарасенко (18 + 4 підбирання), Ларон Денді (15), Брендон Боґґс (12), Олександр Місяць (9 + 6 підбирань), Володимир Шевченко (9)

    «Київ-Баскет» першим досяг позначки в п’ять перемог. При цьому команда Айнарса Баґатскіса в поточному регулярному чемпіонаті ще не знала гіркоти поразки.

    Без поразок наразі продовжують іти три команди: «Київ-Баскет» здобув п’ять перемог, «Запоріжжя» - чотири, «Дніпро» - три. Три перемоги в чотирьох матчах має «Прометей». «Тернопіль» виграв три з п’яти матчів.

    Наступний матч регулярного чемпіонату відбудеться сьогодні, 24 жовтня. О 16:00 у Південному на паркет спорткомплексу «Олімп» вийдуть місцевий «Хімік», який несподівано виграв лише один з чотирьох стартових поєдинків, і київський «Будівельник».

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    Олександр Кольченко баскетбол Олександр Мішула В'ячеслав Кравцов БК Київ-Баскет Богдан Близнюк Денис Лукашов БК Тернопіль Павло Буренко Андрій Агафонов БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко Олександр Кушніров Максим Закурдаєв Дмитро Глєбов Анатолій Шундель Олександр Сизов Брендон Янґ БК Черкаські Мавпи Айнарс Баґатсікс БК «Прометей» (Кам'янське) Генрі Дуґат МБК «Миколаїв» Аверейл Юґба БК «Запоріжжя» Суперліга Андрій Кальниченко Олександр Кобець Керрінґтон Ворд Володимир Конєв Дмитро Головчик Брюс Мессі Майкл Джейкобсон Владислав Коренюк БК «Харківські Соколи» Майкл Маєрс Маркіз Рід Іван Міхєєв Аурімас Маяускас Майкл Кеффі Джошуа Форчун Віталій Мальчевський Ді-Джей Стефенс Брендон Боґґс Олександр Місяць Володимир Шевченко Ігор Чумаков Лючіус Джонс Дарнелл Едж Макс Конате Олексій Адедиран Кіт Омоера Олександр Тарасенко Ларон Денді
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