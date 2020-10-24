Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» та «Запоріжжя» зміцнили лідерство (відео)



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Без втрат наразі ідуть три колективи

23 жовтня відбулося чотири поєдинки регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» поставив на місце дебютантів з «Тернополя», а «Запоріжжя» продовжує дивувати.

«Черкаські Мавпи» - «Запоріжжя» - 68:98 (18:22, 12:30, 15:25, 21:21)

«Черкаські мавпи»: Лючіус Джонс (18), Олександр Кобець (14), Володимир Конєв (9)

«Запоріжжя»: Джошуа Форчун (20 + 6 підбирань), Майкл Кеффі (18 + 8 передач + 4 підбирання), Олександр Сизов (12), Віталій Мальчевський (11), Іван Міхєєв (10 + 5 підбирань), Аурімас Маяускас (9)

«Черкаські Мавпи» програли п’ятий матч із п’яти, «Запоріжжя» перемогло в четвертій грі з чотирьох, тому результат начебто виглядає закономірним. Дивина лишень у тому, що перед сезоном легше було повірити, що реалістичнішою картина виглядала б, якби було навпаки.

«Миколаїв» - «Прометей» (Кам’янське) – 89:112 (31:29, 23:23, 11:31, 24:29)

«Миколаїв»: Дарнелл Едж (19), Кіт Омоера (19 + 4 підбирання), Олексій Адедиран (16 + 7 підбирань), Макс Конате (16 + 4 підбирання), Олександр Кушніров (9 + 5 підбирань)

«Прометей»: Майкл Маєрс (20 + 6 підбирань), Ді-Джей Стефенс (19 + 6 підбирань), Маркіз Рід (16 + 6 підбирань + 6 передач), Денис Лукашов (16 + 2 блок-шоти)

«Миколаїв» поряд із «Мавпами» та столичним «Будівельником» залишається у когорті команд, які в поточному сезоні ще не перемагали. При цьому в першій половині матчу «корабели» боролися з кам’янцями на рівних. Але розсипалися в третій чверті.

«Тернопіль» - «Дніпро» - 70:83 (17:21, 15:25, 21:23, 17:14)

«Тернопіль»: Олександр Кольченко (15 + 3 перехоплення), Павло Буренко (13), Андрій Агафонов (9 + 6 підбирань), Денис Головчик (8), Керрінґтон Ворд (7 + 10 підбирань + 3 перехоплення), Андрій Кальниченко (7 + 4 передачі), Аверейл Юґба (6 + 4 підбирання)

«Дніпро»: Анатолій Шундель (16), Дмитро Глєбов (12 + 6 підбирань), Максим Закурдаєв (12 + 6 підбирань), Генрі Дуґат (11 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Станіслав Тимофеєнко (10 + 4 підбирання), В’ячеслав Кравцов (7 + 6 підбирань – 5 втрат)

Команда-сенсація старту чемпіонату «Тернопіль», яка виграла три з чотирьох стартових матчів, без варіантів програла одному із фаворитів чемпіонату. Дніпряни контролювали хід гри від початку й до завершення, а тому підсумок зустрічі був очевидним задовго до фінальної сирени. Найперше дніпрянам вдалося закрити форварда Аверейла Юґбу, який на старті сезону демонстрував неймовірну результативність.

«Київ-Баскет» - «Харківські Соколи» - 116:94 (35:16, 20:28, 35:21, 26:29)

«Київ-Баскет»: Владислав Коренюк (18 + 9 підбирань), Олександр Мішула (18), Брендон Янґ (17 + 5 передач), Богдан Близнюк (14 + 8 підбирань + 6 передач), Майкл Джейкобсон (13), Брюс Мессі (12 + 6 передач + 4 підбирання – 4 втрати)

«Соколи»: Ігор Чумаков (21), Олександр Тарасенко (18 + 4 підбирання), Ларон Денді (15), Брендон Боґґс (12), Олександр Місяць (9 + 6 підбирань), Володимир Шевченко (9)

«Київ-Баскет» першим досяг позначки в п’ять перемог. При цьому команда Айнарса Баґатскіса в поточному регулярному чемпіонаті ще не знала гіркоти поразки.

Без поразок наразі продовжують іти три команди: «Київ-Баскет» здобув п’ять перемог, «Запоріжжя» - чотири, «Дніпро» - три. Три перемоги в чотирьох матчах має «Прометей». «Тернопіль» виграв три з п’яти матчів.

Наступний матч регулярного чемпіонату відбудеться сьогодні, 24 жовтня. О 16:00 у Південному на паркет спорткомплексу «Олімп» вийдуть місцевий «Хімік», який несподівано виграв лише один з чотирьох стартових поєдинків, і київський «Будівельник».