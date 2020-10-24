Легендарний київський «Будівельник» здобув першу перемогу після відродження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мабуть, найкращим у складі киян був розігруючий Реджі Джонсон Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

Столичні баскетболісти трохи несподівано перемогли на виїзді чинних володарів Кубка України

Київський «Будівельник» здобув першу після відродження клубу перемогу в офіційному матчі. Після трьох поразок на старті регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, підопічні Вальдемараса Хомічюса трохи несподівано здолали на виїзді чинних володарів Кубка України – «Хімік» з Південного.

Варто відзначити, що «Хімік» після сенсаційної кубкової перемоги переживає затяжний спад. Команда виграла стартовий матч регулярного чемпіонату в «Тернополя», а тепер зазнає четвертої поразки поспіль.

«Хімік» (Південне) – «Будівельник» (Київ) – 74:84 (23:25, 13:17, 18:18, 20:24)

«Хімік»: Олександр Ковляр (7), Кирило Марченко (5), Тайлер Нельсон (25 + 5 підбирань + 2 блок-шоти – 5 втрат), Льюїс Салліван (17 + 15 підбирань + 6 передач), Андрій Мироненко (6) – старт; Ентоні Вашинґтон (11 + 8 підбирань), Ануар Рахімшаїков (3). Тренер – Віталій Степановський

«Будівельник»: Реджінальд Джонсон (17 + 7 передач + 4 перехоплення + 2 блок-шоти), Роман Козлов (10), Брайс Джонсон (19 + 10 підбирань), Олександр Фурс, Михайло Анісімов (9 + 5 підбирань) – старт; Роберт Дево (16), Зак Томас (10), Андрій Кожемякін (3), Сергій Загреба. Тренер – Вальдемарас Хомічюс

24 жовтня. Південне. ОСК «Олімп». Без глядачів

Таким чином, в Суперлізі залишилося лише дві команди, які не виграли жодного матчу – «Черкаські Мавпи», у яких п’ять поразок і «Миколаїв», який поступився у трьох зустрічах. Крім «Будівельника» і «Хіміка», одну перемогу має «Одеса».

Без поразок наразі продовжують іти три команди: «Київ-Баскет» здобув п’ять перемог, «Запоріжжя» - чотири, «Дніпро» - три. Три перемоги в чотирьох матчах має «Прометей». «Тернопіль» виграв три з п’яти матчів.

Наступні поєдинки регулярного чемпіонату відбудуться завтра, 25 жовтня: «Київ-Баскет» о 14:00 приймає «Дніпро», «Тернопіль» о 15:30 зіграє у Львові з «Харківськими Соколами», а «Миколаїв» о 16:00 прийматиме «Запоріжжя».