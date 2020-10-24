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    Легендарний київський «Будівельник» здобув першу перемогу після відродження

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    Мабуть, найкращим у складі киян був розігруючий Реджі Джонсон - Легендарний київський «Будівельник» здобув першу перемогу після відродження
    Мабуть, найкращим у складі киян був розігруючий Реджі Джонсон
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Столичні баскетболісти трохи несподівано перемогли на виїзді чинних володарів Кубка України

    Київський «Будівельник» здобув першу після відродження клубу перемогу в офіційному матчі. Після трьох поразок на старті регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, підопічні Вальдемараса Хомічюса трохи несподівано здолали на виїзді чинних володарів Кубка України – «Хімік» з Південного.

    Варто відзначити, що «Хімік» після сенсаційної кубкової перемоги переживає затяжний спад. Команда виграла стартовий матч регулярного чемпіонату в «Тернополя», а тепер зазнає четвертої поразки поспіль.

    «Хімік» (Південне) – «Будівельник» (Київ) – 74:84 (23:25, 13:17, 18:18, 20:24)

    «Хімік»: Олександр Ковляр (7), Кирило Марченко (5), Тайлер Нельсон (25 + 5 підбирань + 2 блок-шоти – 5 втрат), Льюїс Салліван (17 + 15 підбирань + 6 передач), Андрій Мироненко (6) – старт; Ентоні Вашинґтон (11 + 8 підбирань), Ануар Рахімшаїков (3). Тренер – Віталій Степановський

    «Будівельник»: Реджінальд Джонсон (17 + 7 передач + 4 перехоплення + 2 блок-шоти), Роман Козлов (10), Брайс Джонсон (19 + 10 підбирань), Олександр Фурс, Михайло Анісімов (9 + 5 підбирань) – старт; Роберт Дево (16), Зак Томас (10), Андрій Кожемякін (3), Сергій Загреба. Тренер – Вальдемарас Хомічюс

    24 жовтня. Південне. ОСК «Олімп». Без глядачів

    Таким чином, в Суперлізі залишилося лише дві команди, які не виграли жодного матчу – «Черкаські Мавпи», у яких п’ять поразок і «Миколаїв», який поступився у трьох зустрічах. Крім «Будівельника» і «Хіміка», одну перемогу має «Одеса».

    Без поразок наразі продовжують іти три команди: «Київ-Баскет» здобув п’ять перемог, «Запоріжжя» - чотири, «Дніпро» - три. Три перемоги в чотирьох матчах має «Прометей». «Тернопіль» виграв три з п’яти матчів.

    Наступні поєдинки регулярного чемпіонату відбудуться завтра, 25 жовтня: «Київ-Баскет» о 14:00 приймає «Дніпро», «Тернопіль» о 15:30 зіграє у Львові з «Харківськими Соколами», а «Миколаїв» о 16:00 прийматиме «Запоріжжя».

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    баскетбол БК Будівельник БК Хімік Віталій Степановський Кирило Марченко Андрій Мироненко Михайло Анісімов Андрій Кожемякін Ануар Рахімшаїков Льюїс Салліван Суперліга Тайлер Нельсон Ентоні Вашинґтон Олександр Ковляр Джонатан Брайс Джонсон Роман Козлов Реджінальд Джонсон Вальдемарас Хомічюс Роберт Дево Олександр Фурс Зак Томас Сергій Загреба
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