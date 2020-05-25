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    «Я зателефоную Савлохову». Як майбутній міністр Гутцайт із борцем Грицаєм спілкувався (відео)

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    Богдан Грицай відстоював українські інтереси задовго до історії з Усиком - «Я зателефоную Савлохову». Як майбутній міністр Гутцайт із борцем Грицаєм спілкувався (відео)
    Богдан Грицай відстоював українські інтереси задовго до історії з Усиком
    Фото - Фейсбук Богдана Грицая

    Богдан Грицай звинуватив міністра в потуранні рейдерам

    Борець вільного стилю Богдан Грицай, який не так давно викликав на бій без правил через антиукраїнську позицію боксера Олександра Усика, звинуватив у відстоюванні інтересів рейдерів нинішнього міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта.

    Грицай на власному Youtube-каналі оприлюднив нове відео, у якому знову зачепив Олександра Усика. Але основну увагу приділив не боксерові, а саме панові Гутцайту. До такого кроку Богдана спонукали ті, хто каже, мовляв, де борець зі своїми патріотичними заявами був раніше.

    Грицай підкреслив, що завжди протистояв антиукраїнським проявам. Як зокрема й на відео дворічної давнини, фрагмент з якого був поміщений у новому записі. На ньому, за твердженням Богдана, спортовці і викладацький склад Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відстоюють заклад від рейдерського захоплення. На боці рейдерів, якщо вірити борцеві, тоді виступав зокрема директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Гутцайт.

    На записі Вадим Маркович запитує у Грицая, хто він. Отримавши відповідь, що борець збірної України, Гутцайт відповів: «А, чинний спортсмен і вже викладач? Я зателефоную Руслану Сослановичу». Руслан Сосланович – Руслан Савлохов, тодішній тренер збірної України з вільної боротьби.

    Грицай стверджує, що отримавши звістку, що Гутцайт отримав прохідне місце в списку «Слуги народу» напередодні парламентських виборів-2019, він був одним із перших, хто звертався до президента Зеленського про неприпустимість появи таких людей у парламенті. Причиною такого заперечення, за Богдановими словами, є не лише історія з рейдерським захопленням, а й епопея зі звинуваченнями в плагіаті під час конкурсу на заміщення вакантної посади на посаду директора Департаменту молоді і спорту КМДА, а також – бізнесова діяльність у Російській Федерації. Правда, сам Вадим Гутцайт запевняв в інтерв’ю «Главкому», що припинив співпрацю з російськими бізнес-партнерами в 2014 році, тобто з початком війни на Сході нашої держави.

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    спорт Олександр Усик КМДА вільна боротьба Богдан Грицай Вадим Гутцайт Руслан Савлохов спорт поза політикою
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