Чому українські легенди Ребров та Шевченко назавжди стали невдахами в Англії

«Главком» пропонує переклад частини двох матеріалів авторитетного британського видання, у яких журналісти згадують про легендарних українських футболістів

Важко не погодитися з виразом, який вказує на часту складність вибору для людини: «Десь – знаходиш, десь – втрачаєш…». Футбол – не виняток. Інколи крок, який очікується як такий, який «штовхне» тебе вперед, виявляється лише неправильним рішенням… «Главком» пропонує увазі читачів

Андрій Шевченко у футболці «Челсі»

«Главком» пропонує переклад частини двох матеріалів авторитетного британського видання, у яких журналісти згадують про легендарних українських футболістів

Важко не погодитися з виразом, який вказує на часту складність вибору для людини: «Десь – знаходиш, десь – втрачаєш…». Футбол – не виняток. Інколи крок, який очікується як такий, який «штовхне» тебе вперед, виявляється лише неправильним рішенням…

«Главком» пропонує увазі читачів переклад частини двох матеріалів авторитетного британського видання FourFourTwo, у яких журналісти провідного ЗМІ згадують про дві знакові постаті в історії українського футболу.

Після розпаду Радянського Союзу з утворених самостійних держав в напрямку Західної Європи хлинув величезний потік «трудових мігрантів» з числа футболістів – кордони були відкриті, необхідність «виклянчувати» трансфер у керівництва клубу й держави відійшла в минуле. Ще в 90-ті роки виконавці з України пробували на «смак» провідні першості Західної Європи в цілому й англійську Прем’єр-лігу зокрема. Проте найбільшу пам'ять в країні засновників гри №1 наші співвітчизники залишили з початку поточного тисячоліття...

Ідеальний напарник Шевченка

Як відомо, серед найкращих бомбардирів «Динамо» в історії клубу такі виконавці як Сергій Ребров та Андрій Шевченко займають не просто вагомі позиції. Ці футболісти на двох забили майже три сотні голів і заслужено входять у п’ятірку найбільш точних «снайперів» столичного українського клубу. Проте виправдати надії роботодавців у найбільш популярній лізі світу українці в свій час не зуміли.

Тривалий час Сергій Ребров був ідеальним напарником для Андрія Шевченка, як у «Динамо», так і в збірній України, забивши 15 м'ячів у 75-ти матчах. Цей нападник довго втримував позиції футболіста, який був другим в історії цієї збірної бомбардиром. Проте Реброва чекав повний провал як гравця, який захищав кольори «Тоттенгема» та «Вест Гема».

Ребров підписав контракт на «Вайт Гарт Лейн» у 2000 році, сума його трансферу склала 11 мільйонів фунтів стерлінгів, але протягом двох сезонів він забив лише 10 голів у 59-ти іграх. Українець був відданий в оренду турецькому «Фенербахче» під час дії його контракту на півночі Лондона. У підсумку Ребров покинув клуб як вільний агент, щоб підписати договір з клубом другого за рангом дивізіону Англії «Вест Гемом» (показники: 33 матчі, два забиті м’ячі).

Він був не першою людиною, яка не змогла знайти спільну мову з Джорджем Гремом або Гленном Годдлом, але невдача Реброва у частині знаходження порозуміння з тренерами «Тоттенгема» розгромила усі можливі шанси на успішну кар'єру цього хлопця у великому футболі Західної Європи.

Не дивно, що цей українець не міг дочекатися повернення до «Динамо» в Київ у 2005 році. Пізніше він успішно керував командою свого рідного клубу з 2014-го року.

У 2009-му він закінчив свою багату на події кар'єру в «Рубіні» з Казані в Росії.

30 мільйонів, викинутих на вітер

Словом «легенда» сьогодні розкидаються так часто, особливо в футболі, що це стало чимось аж надто звичним. Проте Андрій Шевченко є одним з тих гравців, який заробив цей статус по праву. Українська ікона, Шевченко був і все ще є найкращим гравцем свого часу в історії цієї країни (48 голів за національну збірну), також це другий футболіст за кількістю зіграних матчів (111). Він вигравав Лігу чемпіонів з «Міланом», і лише один гравець забив більше за нього в футболці італійського гранда.

У 2006 році він перейшов в англійський «Челсі» за суму в 30,8 мільйонів фунтів, покинувши «Мілан». Навіть для недавнього переможця в гонці за «Золотий м’яч», це було величезною сумою. І це виявилося величезною переплатою.

Він забив лише дев'ять голів у 48-ми матчах за «синіх». Його виступи в межах прем'єр-ліги не вражали протягом тривалого часу, дехто вважав, що його рівень не відповідає вимогам команди. То ж не дивно, що він був відданий в оренду в «Мілан» на весь сезон під номером 2008/09. У 2009 році він повернувся до свого першого клубу «Динамо», де він багато в чому зміг відновити ту ігрову форму, через яку «Мілан» купив його на початку великого шляху Шевченка в західноєвропейському футболі.

Перехід Андрія Шевченка до «Челсі» багато в чому варто називати подарунком Романа Абрамовича самому собі. Сума більше ніж у 30 мільйонів фунтів на той час маленькою аж ніяк не була, проте ці гроші, без перебільшення, виявилися викинутими на вітер.

«Я не вписувався в ігровий стиль «Челсі» жодної секунди перебування на полі», - якось зізнався український нападник.

Шевченко завершив кар’єру в 2012 році як один з найбільш знатних бомбардирів у європейському футболі. Його вражаюча неспроможність заграти в «Челсі» назавжди залишиться однією з найбільших таємниць прем'єр-ліги, а то й усього світового футболу. Наразі Шевченко є менеджером (в англійському футболі поняття «тренер» і «менеджер» часто використовуються як тотожні – прим. «Главкома») збірної України.

...Серед виконавців, які у хіт-параді від FourFourTwo склали «компанію» двом футболістам, які, без перебільшення, є національним надбанням України, знаменитостей вдосталь. Це – і аргентинський півзахисник Хуан Себастьян Верон, і ціла плеяда нападників на чолі з бразильцем Робіньо, колумбійцем Радамелем Фалькао чи уругвайцем Дієго Форланом…

Максим Салівон, для «Главкома», за матеріалами FourFourTwo

