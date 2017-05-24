Андрій Шевченко поставив збірній України завдання – вийти на Євро-2020

І зробить це команда через Лігу націй або ж через кваліфікацію, тренеру неважливо

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після закінчення жеребкування Ліги націй УЄФА прокоментував його підсумки. За його словами, цей турнір дає чудову можливість переглядати молодих футболістів в офіційних матчах, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. «Будуть ігри на результат, поєдинки турнірного значення, вони



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Андрій Шевченко (зліва) дає коментар після жеребкування. Фото ФФУ

І зробить це команда через Лігу націй або ж через кваліфікацію, тренеру неважливо

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після закінчення жеребкування Ліги націй УЄФА прокоментував його підсумки.

За його словами, цей турнір дає чудову можливість переглядати молодих футболістів в офіційних матчах, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Будуть ігри на результат, поєдинки турнірного значення, вони дають відмінний шанс і поборотися за путівку на чемпіонат Європи, і, в той же час, перевірити всіх гравців», - сказав він.

«Дуже радий, що з'явився такий турнір, як Ліга націй. Він дає шанс командам нижчого рівня пройти кваліфікацію на Євро через плей-офф свого дивізіону. Плюс ще й у тому, що немає великої різниці у класі команд, тому на нас очікують цікаві для вболівальників поєдинки. Думаю, кожен матч вийде напруженим, стадіони будуть заповнені, а це теж дуже важливо», - додав фахівець.

Шевченко додав, що у збірній чекають з нетерпінням старту у турнірі.

«Нам буде цікаво випробувати у ньому свої сили. Що стосується Чехії та Словаччини, нам випали гідні суперники. З огляду на географічне розташування наших країн, уболівальникам буде простіше діставатися на матчі», - зауважив він.

«Обидва наші опоненти – відмінні команди, вони демонструють привабливий футбол. У минулому році ми зустрічалися зі Словаччиною у товариському поєдинку, вийшла хороша гра», - продовжив тренер.

Насамкінець наставник розповів, що його робота полягає у тому, щоб мотивувати гравців і зробити все, щоб команда кваліфікувалася на Євро-2020.

«Я беру за це на себе відповідальність. А через який турнір ми це зробимо – не настільки вже важливо», - підсумував він.

Нагадаємо, для збірної України Ліга націй УЄФА почнеться виїзним поєдинком.