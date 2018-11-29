Ера Карлсена триває. Норвезький шахіст захистив чемпіонський титул



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Магнус Карлсен Фото: AP Photo

У матчі за шахову корону Магнус обіграв американця Фабіано Каруану

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен зберіг титул чемпіона світу з шахів, здолавши у середу, 28 листопада, у Лондоні претендента на це звання американця Фабіано Каруану на тай-брейку з рахунком 3:0.

Доля матчу за шахову корону вирішилася у партіях з укороченим – 25-хвилинним – контролем часу, після того, як всі 12 партій з класичним контролем завершилися внічию.

Ніколи раніше у 132-річній історії подібних матчів не було поєдинків, учасники яких не зіграли б жодної результативної партії у класичні шахи, і з цієї точки зору показаний у Лондоні результат виглядає унікальним і таким, що розчаровує.

При цьому не можна сказати, що в обох гросмейстерів не було шансів на перемогу. Наприклад, у першій партії Карлсен, який грав чорними, мав реальний шанс відкрити рахунок, але не скористався ним належною мірою. У шостій партії велику перевагу з шансами на виграш мав уже Каруана, а у 10-й - знову чемпіон світу.

Усі ці шанси виникали тоді, коли у найсильнішої сторони були чорні фігури. І в цьому полягає ще одна вражаюча особливість поєдинку – він став по-справжньому «чорним матчем для білих». Тобто матч наочно підкреслив, що є тенденція зниження значення переваги гри білими, яка проявилася в останні роки у шахах. Це відбувається на тлі посиленої підготовки провідних гросмейстерів за допомогою найсильніших шахових комп'ютерів, і є багато у чому підтвердженням відомої істини, що шахи – це нічийна гра з досить великим запасом міцності по обидва боки.

Чемпіон задоволений, претендент – не дуже

На прес-конференції після тай-брейку, що завершився із «сухим» рахунком на користь чемпіона, Магнус Карлсен не приховував свого задоволення тим, що зберіг шаховий титул ще на два роки. «Я дуже радий, я відчував, що це хороший день. Я добре попрацював, все пройшло відмінно», - сказав він.

27-річний гросмейстер прокоментував думку екс-чемпіонів світу Гаррі Каспарова та Володимира Крамника, які розкритикували Карлсена за його рішення не продовжувати, здавалося б, вигідну для нього боротьбу у 12-й партії з класичним контролем часу та відкласти вирішення долі матчу на тай-брейк. «Що стосується думок Гаррі та Влада, то я даю їм право на цю дурну думка», - сказав норвезький гросмейстер.

Він визнав, що якість його гри останнім часом його не надихала. «Чесно кажучи, в останні кілька років моя гра не була видатною. І з цієї точки зору мої дії у партіях з класичним контролем стали кроком у вірному напрямку. Я думаю, що грав відносно добре», - сказав норвежець.

Фото: instagram.com/theworldchess/

Каруана ж визнав, що не показав на тай-брейку своєї кращої гри. Він також сказав, що розчарований загальним підсумком матчу, але при цьому подякував команді своїх помічників за невтомну працю.

Оцінюючи хід основної частини матчу, тобто партій з класичним контролем часу, претендент сказав: «У мене було два серйозні шанси по ходу матчу, у Магнуса також було кілька можливостей перемогти, причому в одній з партій він мав зовсім виграшну позицію».

Американський гросмейстер назвав привілеєм участь у матчі проти Карлсена, але при цьому висловив як загальне розчарування результатом поєдинку, так і надію на те, що він зможе відновитися після цієї поразки.

Чотириразовий чемпіон

Карлсен – 16-й чемпіон світу. Він завоював шахову корону у 2013 році, здолавши свого попередника на шаховому троні індійця Вішванатана Ананда на його батьківщині. У 2014 році у Сочі він знову зустрівся з Анандом, і знову переміг, а у 2016-му виграв матч у росіянина Сергія Карякіна – також на тай-брейку після нічийного рахунку у «класиці». Магнус Карлсен є володарем найвищого рейтингу в історії шахів – 2882 пункти, якого він досяг у 2014 році. Його нинішній рейтинг – 2835.

Каруана – американець італійського походження, який має два громадянства. Він завоював право посперечатися з Карлсеном за шахову корону, здобувши навесні 2018 року впевнену перемогу на турнірі претендентів у Берліні. У листопадовому рейтингу-листі FIDE Каруана посідав друге місце з 2832 очками, що всього на три пункти менше, ніж у Карлсена.

За матеріалами ТАСС