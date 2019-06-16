Європейські ігри-2019 - головна спортивна подія року



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Талісманом II Європейських ігор стало лисеня Лесик

Цього року 198 українських спортсменів змагатимуться за медалі у 22 дисциплінах

З 21 червня увага уболівальників буде прикута до головної спортивної події року - II Європейських ігор. У мультиспортивних змаганнях, які пройдуть з 21 по 30 червня в Мінську, візьмуть участь збірні 50 європейських країн, в тому числі і України. І українські глядачі зможуть вболівати за наших спортсменів в режимі реального часу разом з уболівальниками всього світу: телеканали «Інтер» і НТН покажуть змагання, а також церемонії відкриття та закриття II Європейських ігор. До старту Ігор залишилося 7 днів. Які цікаві факти відомі про цю масштабну спортивну подію?

Доброзичливий талісман

Талісманом II Європейських ігор стало лисеня Лесик. На створення його образу організаторів змагань надихнули білоруська міфологія і персонаж «Маленького принца» Антуана де Сент-Екзюпері - лисеня, яке навчило головного героя справжньої дружби. Творча команда Ігор припустила, що, коли Маленький принц полетів на свою планету, лисеня залишилося одне і більше всього на світі мріяло знайти нових друзів. Одного разу Лесик дізнався про чарівну квітку - білоруську Папараць-Квєткє, яка виконує бажання. Відправившись на її пошуки, лисеня пройшло довгий шлях - його браслет зафіксував мільйон кроків! Однак зусилля того варті: лисеня знайшло заповітну квітку і багато друзів в Мінську.

Медалі з нанотехнологіями

Для II Європейських ігор виготовлено 1084 медалей: по 329 золотих і срібних, і 426 бронзових. На всіх медалях зображений головний символ змагань - квітка папороті, а також літнє сонце: за задумом дизайнерів, променистий елемент повинен нагадувати про час проведення Ігор.

Корпус медалей виконаний зі спеціального сплаву - томпаку. Крім того, при їх виготовленні використовували дорогоцінні метали відповідно до достоїнства нагород - золото 24К, срібло 999 проби, а також бронзу. Щоб зробити покриття міцніше, застосували запатентовану технологію білоруських розробників - наноалмази. Для однієї медалі вищої проби їх потрібно квадрильйон.

Діаметр медалі - 9,5 сантиметрів - співвідноситься з кількістю населення Білорусі, яке становить 9,5 мільйонів чоловік. Вага медалі - 540 грамів, товщина - 1 сантиметр.

Вогняна естафета

Перед змаганнями пройшла естафета «Полум'я миру», що символізує основні принципи олімпійського руху: взаєморозуміння, дружбу, солідарність, інтернаціоналізм і гармонійний розвиток тіла і духу.

Вогонь II Європейських ігор спалахнв 3 травня в столиці Італії Римі. Всього вогонь нестимуть 450 факелоносців, 100 волонтерів і 10 зберігачів вогню. За 50 днів вони в цілому подолають понад семи тисяч кілометрів - вогонь пронесуть через 55 населених пунктів по території 8 країн: Італії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Австрії, Чехії, Польщі, Білорусі. І навіть піднімуть на найвищу точку Європи - гору Монблан.

Зоряні посли

В Європейських іграх беруть участь не тільки спортсмени, а й відомі особистості - зіркові посли. Їх місія - формувати позитивний імідж Ігор, а також залучати додаткову увагу громадськості до змагань.

Українська збірна на Європейських іграх

Всього в II Європейських іграх візьмуть участь понад 4 тисяч спортсменів з 50 європейських країн, вони поборються за нагороди в 15 видах спорту і 23 дисциплінах. А в 8 видах спорту будуть розіграні ліцензії на Олімпійські ігри-2020 в Токіо. На перших Європейських іграх, які відбулися в 2015 році в Баку, нашу країну представляли 243 спортсмена. Тоді українська команда виступала в 19 видах спорту з 20, завоювала 46 медалей і в загальному медальному заліку посіла 8 місце серед 50 країн.

Цього року 198 українських спортсменів змагатимуться за медалі у 22 дисциплінах. Сподіваємося, що на Європейських іграх-2019 українська збірна займе ще більше призових місць!

З 21 червня вболівайте за українських спортсменів і дивіться головну спортивну подію року - Європейські ігри-2019 - тільки на телеканалах «Інтер» та НТН.

Повний розклад трансляцій Європейських ігор-2019, основні новини і кращі моменти головної спортивної події року - на сайті minsk2019.inter.ua