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    Уславленого стрибуна Бондаренка дозаявили на Європейські ігри

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    Богдан Бондаренко - Уславленого стрибуна Бондаренка дозаявили на Європейські ігри
    Богдан Бондаренко
    МЛА

    Чемпіон світу та Європи Бондаренко виступатиме на Іграх у Мінську

    Уславлений український стрибун у висоту Богдан Бондаренко виступить на Європейських іграх у Мінську.

    Нашого атлета дозаявили замість Дмитра Дем’янюка, який вибув через пошкодження, інформує Федерація легкої атлетики України.

    Поточного сезону Бондаренко відновив виступи після майже дворічної перерви через травми.

    Українець переміг на нещодавньому етапі «Діамантової ліги» в Римі.

    Європейські ігри відбуватимуться в Мінську з 21 по 30 червня.

     Читайте також: Бондаренко з рекордом виграв етап «Діамантової ліги»
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