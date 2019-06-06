Футбол і стрибок з парашутом: Беленюк розповів, як готується до Європейських ігор



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Прославлений спортсмен зізнався, що привело його на футбольне поле і на ринг до Василя Ломаченка

Зовсім скоро глядачі телеканалу «Інтер» стануть свідками головної спортивної події року - II Європейських ігор, які пройдуть з 21 по 30 червня в Мінську.

Один з лідерів української збірної на цих змаганнях - борець греко-римського стилю Жан Беленюк - розповів, як готується до Ігор. А також - про мрію, яку недавно зміг здійснити, про заняття футболом і про спаринги з боксером Василем Ломаченко.

На перших Європейських іграх, які проходили в 2015 році в Баку, Жан завоював срібну медаль. Сподіваємося, в цьому році він теж повернеться з Мінська з нагородою.

«Я люблю комплексні змагання, такі, як Європейські ігри, за дивовижну атмосферу, - розповідає Беленюк. - Туди приїжджає багато спортсменів з інших країн, представників різних видів спорту. Наша збірна також представлена різними командами. Спілкування на таких заходах відбувається зовсім по-іншому, не так, як на стандартних чемпіонатах світу та Європи. Європейські ігри ми з тренером розглядаємо як етап підготовки до чемпіонату світу з боротьби, який пройде у вересні в Казахстані. Але в будь-якому випадку ми ставимо собі максимальні завдання і будемо досягати максимальних результатів на цьому турнірі. Тим більше у мене ще немає золотої медалі з Ігор! (Посміхається)».

До речі, Жан Беленюк цікавиться не тільки боротьбою. Він пробує себе у футболі, спарингує з нашим чемпіоном світу з боксу Василем Ломаченко, тренується з тхеквондистами, а нещодавно здійснив свою мрію і стрибнув з парашутом. «Найстрашніше було - зробити крок у безодню, - ділиться враженнями Жан. - Емоції до і після стрибка відрізнялися: спочатку нервував - не знав, що мене чекає, а коли стрибнув, переживав, щоб парашут розкрився. Але все пройшло відмінно. Упевнений, вдруге буде легше. Це мій перший стрибок. Я зробив його з висоти 4200 метрів. Стрибав з інструктором, тому що по-іншому не можна в перший раз. Другий стрибок, думаю, подужаю сам, тому що вже знаю, як треба».

Також спортсмен зізнався, що привело його на футбольне поле і на ринг до Василя Ломаченко: «У нас в збірній практикуються гри з футболу для різноманітності підготовки. Це тренує швидкість і витривалість, а також дозволяє трохи відволіктися від боротьби. Що стосується боксу, то мені в принципі подобається цей вид спорту. Я стежу за всіма нашими боксерами. З усіма дружу, спілкуюся. Я себе не особливо бачу в боксі. Хіба що можу в рингу поспарингувати».