КНДР та Південна Корея вперше за два роки розпочали офіційні переговори

Переговори відбуваються у селі Панмунджон, яке розміщено у демілітаризованій зоні на кордоні між обома країнами

Сьогодні, 9 січня, Північна та Південна Корея розпочали свої перші офіційні переговори вперше за понад два роки. Обидві сторони висловлюють оптимізм щодо їх результатів. Самі переговори відбуваються у селі Панмунджон, яке розміщено у демілітаризованій зоні на кордоні між обома країнами. Саме там був підписаний мирний договір, який так і не вступив



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переговори відбуваються у селі Панмунджон, яке розміщено у демілітаризованій зоні на кордоні між обома країнами

Сьогодні, 9 січня, Північна та Південна Корея розпочали свої перші офіційні переговори вперше за понад два роки. Обидві сторони висловлюють оптимізм щодо їх результатів.

Самі переговори відбуваються у селі Панмунджон, яке розміщено у демілітаризованій зоні на кордоні між обома країнами. Саме там був підписаний мирний договір, який так і не вступив у силу. І саме це місце найчастіше використовували влади обох країн для спільних зустрічей.

Одне з головних питань, яке обговорять на зустрічі – участь північнокорейських спортсменів у зимових Олімпійських іграх 2018 року, які відбудуться у південнокорейському Пхьончхані, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.

«Сьогодні ми будемо проводити переговори, щоб обговорити участь Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх і Паралімпіаді в Пхенчхані, а також удосконалення міжкорейських відносин», – заявив Reuters міністр уніфікації Південної Кореї Чо Мьонг-Гьон.

При цьому деякі південнокорейські чиновники сподіваються, що дві Кореї зможуть навіть виступити під єдиним прапором на Зимових іграх.

Окрім того, Чо Мьонг-Гьон заявив, що його делегація також готується до обговорення відновлення зустрічей членів сім'ї, розділених Корейською війною, які опинилися по обидві сторони кордону.

Та найбільший інтерес у світі ці переговори викликають через те, що вони можуть зняти напругу на Корейському півострові, яка виникла після того, як КНДР досягла успіхів у розробці ядерної зброї та балістичних ракет, через що ООН були накладені санкції на Північну Корею.

Напередодні Європейський союз розширив санкції проти Північної Кореї.

Нагадаємо, у новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Також Ин запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх в Пхйончхані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він скептично ставиться до будь-якого відновлення переговорів між двома сторонами, але Південна Корея на таку пропозицію відреагувала позитивно, запропонувавши провести переговори на високому рівні з Пхеньяном 9 січня.

До слова, влада Південної Кореї виявила імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.

Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.

Джерело: 24 канал