Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України: чи зіграють «Шахтар» і «Динамо» між собою у півфіналі?

Відповідь на це запитання прихильники українського футболу отримають 2 березня

2 березня у Дніпрі на стадіоні «Дніпро-Арена» відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубку України. Початок – о 14.00, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. До цієї стадії у поточному розіграші пробилися «Шахтар», «Динамо», ФК «Маріуполь» та СК «Дніпро-1». Як і на



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«Дніпро-Арена»

Відповідь на це запитання прихильники українського футболу отримають 2 березня

2 березня у Дніпрі на стадіоні «Дніпро-Арена» відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубку України.

Початок – о 14.00, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

До цієї стадії у поточному розіграші пробилися «Шахтар», «Динамо», ФК «Маріуполь» та СК «Дніпро-1».

Як і на попередніх етапах, жеребкування відбуватиметься без урахування рейтингу команд.

Але можна стверджувати, що «Дніпро-1» як команда, що грає у нижчій за рангом, ніж решта учасників, лізі, проведе свою гру на домашній арені.

Матчі 1/2 фіналу заплановано на 18 квітня.

Передбачається, що участь у жеребкуванні візьмуть почесні гості – відомі представники тренерського цеху та колишні гравці.

Вирішальний поєдинок за Кубок України у 2018 році відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена» 9 травня.

Нагадаємо, Федерація футболу вирішила не проводити жеребкування 1/2 фіналу у 2017 році.

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