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    Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України: чи зіграють «Шахтар» і «Динамо» між собою у півфіналі?

    Відповідь на це запитання прихильники українського футболу отримають 2 березня
    2 березня у Дніпрі на стадіоні «Дніпро-Арена» відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубку України. Початок – о 14.00, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. До цієї стадії у поточному розіграші пробилися «Шахтар», «Динамо», ФК «Маріуполь» та СК «Дніпро-1». Як і на
    • Сьогодні, 10:34
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    &laquo;Дніпро-Арена&raquo;
    «Дніпро-Арена»

    Відповідь на це запитання прихильники українського футболу отримають 2 березня

    2 березня у Дніпрі на стадіоні «Дніпро-Арена» відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубку України.

    Початок – о 14.00, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    До цієї стадії у поточному розіграші пробилися «Шахтар», «Динамо», ФК «Маріуполь» та СК «Дніпро-1».

    Як і на попередніх етапах, жеребкування відбуватиметься без урахування рейтингу команд.

    Але можна стверджувати, що «Дніпро-1» як команда, що грає у нижчій за рангом, ніж решта учасників, лізі, проведе свою гру на домашній арені.

    Матчі 1/2 фіналу заплановано на 18 квітня.

    Передбачається, що участь у жеребкуванні візьмуть почесні гості – відомі представники тренерського цеху та колишні гравці.

    Вирішальний поєдинок за Кубок України у 2018 році відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена» 9 травня.

    Нагадаємо, Федерація футболу вирішила не проводити жеребкування 1/2 фіналу у 2017 році.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування ФК «Динамо» «Шахтар» ФК «Маріуполь»
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