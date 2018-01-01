Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України: чи зіграють «Шахтар» і «Динамо» між собою у півфіналі?
- Сьогодні, 10:34
-
Розсилка
Відповідь на це запитання прихильники українського футболу отримають 2 березня
2 березня у Дніпрі на стадіоні «Дніпро-Арена» відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубку України.
Початок – о 14.00, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
До цієї стадії у поточному розіграші пробилися «Шахтар», «Динамо», ФК «Маріуполь» та СК «Дніпро-1».
Як і на попередніх етапах, жеребкування відбуватиметься без урахування рейтингу команд.
Але можна стверджувати, що «Дніпро-1» як команда, що грає у нижчій за рангом, ніж решта учасників, лізі, проведе свою гру на домашній арені.
Матчі 1/2 фіналу заплановано на 18 квітня.
Передбачається, що участь у жеребкуванні візьмуть почесні гості – відомі представники тренерського цеху та колишні гравці.
Вирішальний поєдинок за Кубок України у 2018 році відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена» 9 травня.
Нагадаємо, Федерація футболу вирішила не проводити жеребкування 1/2 фіналу у 2017 році.
Дивіться також: Футбол на засніженому полі: як «Динамо» у Чернігові здолало «Десну» (фотогалерея).