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    Перший етап чемпіонату Прем’єр-ліги завершиться матчем «Карпати» - «Шахтар»

    Стали відомі дати та час початку матчів 21-го туру УПЛ
    Дирекція української Прем’єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 22-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років. Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги. 22-й тур 3 березня (субота) «Зірка» – ФК «Олександрія» – 14:00 «Ворскла» –
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    Фото УПЛ
    Фото УПЛ

    Стали відомі дати та час початку матчів 21-го туру УПЛ

    Дирекція української Прем’єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 22-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років.

    Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

    22-й тур

    3 березня (субота)

    «Зірка» – ФК «Олександрія» – 14:00

    «Ворскла» – «Чорноморець» – 17:00

    4 березня (неділя)

    ФК «Маріуполь» – «Олімпік» – 14:00

    «Сталь» – «Верес» – 14:00

    «Динамо» – «Зоря» – 17:00

    «Карпати» – «Шахтар» – 19:30

    Нагадаємо, раніше було затверджено дати та час початку матчів 21-го туру Прем'єр-ліги України з футболу.

    Додамо, що Прем'єр-ліга затвердила дату догравання матчу «Карпати» – «Олімпік».

    Також зауважимо, що «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України.

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