Перший етап чемпіонату Прем’єр-ліги завершиться матчем «Карпати» - «Шахтар»
- Сьогодні, 17:58
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Фото УПЛ
Стали відомі дати та час початку матчів 21-го туру УПЛ
Дирекція української Прем’єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 22-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.
22-й тур
3 березня (субота)
«Зірка» – ФК «Олександрія» – 14:00
«Ворскла» – «Чорноморець» – 17:00
4 березня (неділя)
ФК «Маріуполь» – «Олімпік» – 14:00
«Сталь» – «Верес» – 14:00
«Динамо» – «Зоря» – 17:00
«Карпати» – «Шахтар» – 19:30
Нагадаємо, раніше було затверджено дати та час початку матчів 21-го туру Прем'єр-ліги України з футболу.
Додамо, що Прем'єр-ліга затвердила дату догравання матчу «Карпати» – «Олімпік».
Також зауважимо, що «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України.