Перший етап чемпіонату Прем’єр-ліги завершиться матчем «Карпати» - «Шахтар»

Стали відомі дати та час початку матчів 21-го туру УПЛ

Дирекція української Прем’єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 22-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років. Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги. 22-й тур 3 березня (субота) «Зірка» – ФК «Олександрія» – 14:00 «Ворскла» –