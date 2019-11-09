«Карпати» на останніх секундах завдяки пенальті врятували матч у Маріуполі (відео)



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Євген Назарина врятував львівське очко ФК «Карпати»

Львів’яни відігралися, поступаючись 0:2

«Маріуполь» і львівські «Карпати» зіграли в драматичну нічию в матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги.

«Маріуполь» - «Карпати» (Львів) – 2:2

Голи: 1:0 – Чурко (15). 2:0 – Мишньов (55). 2:1 – Назарина (59). 2:2 - Назарина (90+4, з пенальті)

«Маріуполь»: Гальчук – Дава, Сергій Яворський (к), Чоботенко, Віктор Корнієнко (Сергій Горбунов, 63) – Валерій Федорчук – Кирюханцев (Ігор Тищенко, 78), Максим Чех (Полегенько, 85), Мишньов, Владислав Вакула – Чурко. Тренер – Олександр Бабич

«Карпати»: Кудрик – Марвін Мартінс, Олег Веремієнко, Тім Голл, Дубинчак – Сергій Вакуленко (Фране Войковіч, 76) – Жоао Дженнінґс (Мелвін Лоренцен, 72), Назарина, Кльоц (к), Франсіско Ді Франко (Ярослав Деда, 46) – Крістіан Понде. Тренер – Роман Санжар

Судді: Євген Арановський (Київ) – Ярослав Трехліб (Дніпро), Володимир Жарий (Павлоград)

Попередження: Чурко (41), Дава (52), Мишньов (62), Максим Чех (80), Сергій Яворський (90+3) – Олег Веремієнко (14), Назарина (29), Франсіско Ді Франко (35), Тім Голл (45+3), Фране Войковіч (80)

9 листопада. Маріуполь. Стадіон імені Бойка

«Карпати» відігралися на заключних секундах, після того, як Сергій Яворський у власному карному майданчику завалив Крістіана Понде і суддя вказав на позначку. Євген Назарина виконав пенальті бездоганно. Завдяки його дублеві «Карпати» здобули одне очко.

Маріуполь - Карпати. Моменти першого тайму

Маріуполь - Карпати. Гол Мишньова

Маріуполь - Карпати. Гол Назарини

Завдяки цій перемозі «Маріуполь» набрав 17 очок і залишився на шостому місці. «Карпати» мають 11 пунктів і надалі йдуть десятими.