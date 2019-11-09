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    «Карпати» на останніх секундах завдяки пенальті врятували матч у Маріуполі (відео)

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    Євген Назарина врятував львівське очко - «Карпати» на останніх секундах завдяки пенальті врятували матч у Маріуполі (відео)
    Євген Назарина врятував львівське очко
    ФК «Карпати»

    Львів’яни відігралися, поступаючись 0:2

    «Маріуполь» і львівські «Карпати» зіграли в драматичну нічию в матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги.

    «Маріуполь» - «Карпати» (Львів) – 2:2

    Голи: 1:0 – Чурко (15). 2:0 – Мишньов (55). 2:1 – Назарина (59). 2:2 - Назарина (90+4, з пенальті)

    «Маріуполь»: Гальчук – Дава, Сергій Яворський (к), Чоботенко, Віктор Корнієнко (Сергій Горбунов, 63) – Валерій Федорчук – Кирюханцев (Ігор Тищенко, 78), Максим Чех (Полегенько, 85), Мишньов, Владислав Вакула – Чурко. Тренер – Олександр Бабич

    «Карпати»: Кудрик – Марвін Мартінс, Олег Веремієнко, Тім Голл, Дубинчак – Сергій Вакуленко (Фране Войковіч, 76) – Жоао Дженнінґс (Мелвін Лоренцен, 72), Назарина, Кльоц (к), Франсіско Ді Франко (Ярослав Деда, 46) – Крістіан Понде. Тренер – Роман Санжар

    Судді: Євген Арановський (Київ) – Ярослав Трехліб (Дніпро), Володимир Жарий (Павлоград)

    Попередження: Чурко (41), Дава (52), Мишньов (62), Максим Чех (80), Сергій Яворський (90+3) – Олег Веремієнко (14), Назарина (29), Франсіско Ді Франко (35), Тім Голл (45+3), Фране Войковіч (80)

    9 листопада. Маріуполь. Стадіон імені Бойка

    «Карпати» відігралися на заключних секундах, після того, як Сергій Яворський у власному карному майданчику завалив Крістіана Понде і суддя вказав на позначку. Євген Назарина виконав пенальті бездоганно. Завдяки його дублеві «Карпати» здобули одне очко.

    Маріуполь - Карпати. Моменти першого тайму
    Маріуполь - Карпати. Гол Мишньова
    Маріуполь - Карпати. Гол Назарини

    Завдяки цій перемозі «Маріуполь» набрав 17 очок і залишився на шостому місці. «Карпати» мають 11 пунктів і надалі йдуть десятими.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» ФК Карпати Франсіско Ді Франко Олександр Бабич Валерій Федорчук Ігор Тищенко Крістіан Понде Павло Полегенько Сергій Яворський Сергій Чоботенко Владислав Вакула Владислав Дубинчак Марвін Мартінс Дмитро Кльоц Фране Войковіч Джойскім Дава Віктор Корнієнко В'ячеслав Чурко Дмитро Мишньов Ігор Кирюханцев Тім Голл Жоао Дженнінґс Євген Гальчук Роман Санжар Єгор Назарина Мелвін Лоренцен Максим Чех Сергій Горбунов Олег Кудрик Олег Веремієнко Ярослв Деда
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