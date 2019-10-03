Кубок України: «Динамо» та «Шахтар» зустрінуться в 1/8 фіналу
Кубок України з футболу
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Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
У четвер, 3 жовтня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу.
На цій стадії змагань виступають 11 команд Прем’єр-ліги: «Динамо», «Десна», «Зоря», «Колос», «Ворскла», «Львів», «Олександрія», «Олімпік», «Дніпро-1», «Маріуполь», «Шахтар».
Компанію їм складають команди першої ліги: «Минай», «Гірник-Спорт», «Інгулець», «Миколаїв». А також «Альянс» з другої ліги.
За підсумками жеребу уже в 1/8 фіналу зійдуться «Динамо» та «Шахтар».
Матчі мають відбутися 30 жовтня.
Кубок України. 1/8 фіналу
«Динамо» – «Шахтар»
«Олександрія – «Зоря»
«Миколаїв» – «Десна»
«Минай» – «Львів»
«Олімпік» – «Маріуполь»
«Ворскла» – «Колос»
«Альянс» – «Гірник-Спорт»
«Інгулець» – «Дніпро-1»