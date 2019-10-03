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    Кубок України: «Динамо» та «Шахтар» зустрінуться в 1/8 фіналу

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    Кубок України з футболу - Кубок України: «Динамо» та «Шахтар» зустрінуться в 1/8 фіналу
    Кубок України з футболу
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    Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу

    У четвер, 3 жовтня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

    На цій стадії змагань виступають 11 команд Прем’єр-ліги: «Динамо», «Десна», «Зоря», «Колос», «Ворскла», «Львів», «Олександрія», «Олімпік», «Дніпро-1», «Маріуполь», «Шахтар».

    Компанію їм складають команди першої ліги: «Минай», «Гірник-Спорт», «Інгулець», «Миколаїв». А також «Альянс» з другої ліги.

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    За підсумками жеребу уже в 1/8 фіналу зійдуться «Динамо» та «Шахтар».

    Матчі мають відбутися 30 жовтня.

     Кубок України. 1/8 фіналу

    «Динамо» – «Шахтар» 

    «Олександрія – «Зоря»

    «Миколаїв» – «Десна» 

    «Минай» – «Львів» 

    «Олімпік» – «Маріуполь»

    «Ворскла» – «Колос»

    «Альянс» – «Гірник-Спорт»

    «Інгулець» – «Дніпро-1»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ФК Ворскла ФК «Маріуполь» ФК «Зоря» ФК Олександрія ФК «Десна» ФК Інгулець ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Минай» МФК «Миколаїв» «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
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