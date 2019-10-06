Фанати «Чорноморця» зірвали виїзний матч своєї команди в першій лізі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ультрас «Чорноморця» втрачають терпець Скрін-шот

Ультрас «моряків» втомилися від постійних провалів і нерозуміння керівництва

Поєдинок 12-го туру першої ліги у селі Зоря Саратського району Одеської області між місцевими «Балканами» та одеським «Чорноморцем» не був дограний.

У середині другого тайму на поле вибігли фанати приїжджої команди. Окремі з них сперечалися з гравцями свого клубу, дехто розмахував фаєрами. У підсумку після певних вагань рефері Олександр Титов вирішив гри не продовжувати.

Тепер вочевидь «Чорноморцеві» зарахують технічну поразку. Зауважимо, що на момент інциденту на табло стадіону імені Бориса Тропанця був рівний рахунок 1:1, але гості після вилучення Максима Войтиховського наприкінці першого тайму грали у меншості.

Колись один із найсильніших клубів України «Чорноморець» зараз переживає не найліпші часи. За підсумками попереднього чемпіонату команда вибула з Прем’єр-ліги. При цьому перехідні матчі проти «Колоса» з Ковалівки теж завершилися скандалом з фанатами. У нижчому дивізіоні колектив, який декларував бажання повернутися в еліті, теж стартував провально. В 11-ти матчах команда набрала лише 13 очок і наразі замикає десятку. Через низькі результати у відставку був відправлений болгарський тренер Ангел Червенков, якого замінив Віталій Старовик.