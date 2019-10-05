Команді першої ліги по дорозі на матч чемпіонату України зламався автобус. Добиралися автівками



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Пригодницький автобус «Прикарпаття» Іван Вербицький

Наразі на івано-фраківське «Прикарпаття» ця прикрість не впливає

Прикрість сталася з командою івано-франківського «Прикарпаття» по дорозі на матч 12-го туру першої ліги чемпіонату України у Волочиськ. Там станіславівці у ці хвилини грають з одним із лідерів – місцевим «Агробізнесом».

Клубний автобус івано-франківців на шляху до Хмельниччини зламався. Оперативно усунути поломку водіям не вдалося і як наслідок футболістам до стадіону у Волочиську довелося добиратися кількома автівками.

Наразі на прикарпатців ця неприємність якщо й впливає, то не сильно. Після першого тайму команда Володимира Ковалюка грає з фаворитом 1:1. У середині 45-хвилинки ударом з лінії карного майданчика гостей вивів уперед Богдан Оринчак. У компенсований час цей м’яч відіграв Сергій Семенюк, після помилки якого раніше відзначилися суперники.

Цікаво, що по дорозі на один із попередніх виїзних матчів з автобусом «Прикарпаття» була пов’язана інша пригода. Як відомо, кременчуцький «Кремінь», у гості до якого й їхали франківці, через ремонт власного стадіону тимчасово приймає суперників на полтавському «Локомотиві». Туди й їхала делегація з Галичини. Але на ранок, коли гравці і тренери у салоні спали, водії помилково вирішили, що треба їхати до Кременчука. Поки хтось із тренерів прокинувся і помітив, що щось не так, автобус був уже майже в цьому райцентрі на Полтавщині. Як наслідок, з урахуванням зворотнього напрямку, команда зробила приблизно 70-кілометровий гак.

Зауважимо, що після 11-ти турів у «Прикарпаття» було лише десять очок і команда знаходилася в небезпечній зоні, на 13-му місці з 16-ти команд. «Агробізнесс» із 22-ма пунктами був четвертим.