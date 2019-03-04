Хавбек «Бордо» Санкаре пропустив майже місяць через ускладнення після пересадки бороди



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Юнусс Санкаре

В останній раз сенегалець виходив на поле 9 лютого

Сенегальський півзахисник «Бордо» Юнусс Санкаре не виходить на поле вже майже місяць через ускладнення, які виникли після операції з імплантації бороди. Про це повідомляє Get French Football News.

За даними джерела, через неправильну медичну процедури у футболіста кілька разів піднімалася температура. В останній раз він виходив на поле 9 лютого.

29-річний Санкаре перейшов в «Бордо» в січні 2017 року з «Лілля». Сума трансферу склала €3 млн. У нинішньому сезоні сенегалець взяв участь в 18 матчах французького національного чемпіонату, в яких став автором трьох результативних передач. Його контракт з клубом діє до літа 2021 року.

Після 27 турів «Бордо», набравши 32 очка, займає 13 місце в турнірній таблиці Ліги 1.

Джерело: Чемпионат.com