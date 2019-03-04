  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хавбек «Бордо» Санкаре пропустив майже місяць через ускладнення після пересадки бороди

    • Розсилка
    Юнусс Санкаре - Хавбек «Бордо» Санкаре пропустив майже місяць через ускладнення після пересадки бороди
    Юнусс Санкаре

    В останній раз сенегалець виходив на поле 9 лютого

    Сенегальський півзахисник «Бордо» Юнусс Санкаре не виходить на поле вже майже місяць через ускладнення, які виникли після операції з імплантації бороди. Про це повідомляє Get French Football News.

    За даними джерела, через неправильну медичну процедури у футболіста кілька разів піднімалася температура. В останній раз він виходив на поле 9 лютого.

    29-річний Санкаре перейшов в «Бордо» в січні 2017 року з «Лілля». Сума трансферу склала €3 млн. У нинішньому сезоні сенегалець взяв участь в 18 матчах французького національного чемпіонату, в яких став автором трьох результативних передач. Його контракт з клубом діє до літа 2021 року.

    Після 27 турів «Бордо», набравши 32 очка, займає 13 місце в турнірній таблиці Ліги 1.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ