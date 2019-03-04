Легендарний англійський форвард похвалив Зінченка за гру з «Борнмутом»



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Олександр Зінченко

Зінченко дозволив команді отримати простір

Колишній нападник збірної Англії Алан Ширер високо оцінив гру півзахисника «Манчестер Сіті» та збірної України Олександра Зінченка в матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги з «Борнмутом» (1:0).

«Зінченко в цьому матчі блискуче себе показав, він дозволив команді отримати простір. У «Борнмута» не було жодного небезпечного удару, всього 18% володіння м'ячем. Тренер «Борнмута» спеціально змінив схему гри своєї команди, щоб ускладнити життя гравцям «Манчестер Сіті». Але суперник не запанікував.

Команда Гвардіоли дала урок терпіння і розуміння. Вона показала, що відбудеться, якщо ти будеш працювати, а не втрачати самовладання. «Городянам» було непросто протягом всієї гри, але коли у вас в складі є хороші і досвідчені гравці, ви домагаєтеся успіху навіть у важкій ситуації», - наводить слова Ширера Manchester Evening News.

Алан Ширер — англійський футболіст, в минулому нападник і капітан збірної Англії і «Ньюкасл Юнайтед». Найкращий бомбардир в історії англійської Прем'єр-ліги — 260 голів.

Офіцер ордена Британської імперії (2001), Командор ордена Британської імперії (2016).

Джерело: Чемпионат.com