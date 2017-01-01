Збірна України вдало розпочала боротьбу за путівку на баскетбольний Чемпіонат світу-2019

Українські баскетболісти на виїзді виявилися сильнішими за команду Швеції

У п’ятницю, 24 листопада, баскетбольна чоловіча збірна України стартувала у відборі на Чемпіонат світу 2019 року, який прийматиме Китай. І першим суперником «синьо-жовтих» була команда Швеції, яка приймала нашу дружину на власному майданчику у Норрчепінгу, і яка не могла розраховувати на своїх лідерів – Юнаса Єребко та

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В атаці нестримний Сергій Гладир

Українські баскетболісти на виїзді виявилися сильнішими за команду Швеції

У п’ятницю, 24 листопада, баскетбольна чоловіча збірна України стартувала у відборі на Чемпіонат світу 2019 року, який прийматиме Китай. І першим суперником «синьо-жовтих» була команда Швеції, яка приймала нашу дружину на власному майданчику у Норрчепінгу, і яка не могла розраховувати на своїх лідерів – Юнаса Єребко та Маркуса Ерікссона.

Якщо для українців це взагалі прем’єрний матч у кваліфікації, то шведи вже встигли подолати перший раунд. Вони фінішували першими у групі, де також грали Боснія та Герцеговина, Вірменія та Словаччина, здобувши чотири перемоги. При цьому шведи мали лише одну звитягу після половини дистанції, а от фініш у них вийшов надзвичайно успішним – три з трьох.

За кілька днів до поєдинку букмекери почали приймати ставку на зустріч, віддаючи перевагу підопічним Євгена Мурзіна (1.74 до 1, проти 2.23 до 1). І що ближче було до початку матчу, то вищими ставали шанси українців. Саме тому були сподівання, що збірна України просто повинна вдало стартувати у відборі. Крім того, і самі баскетболісти розповідали, що добре підготувалися та налаштовуються тільки на перемогу.

Збірна Швеції

Підопічні Мурзіна виграли вкидання м’яча у центрі майданчика, після чого з другої спроби набрали перші очки – відзначився Олександр Рябчук. Щоправда, у наступній атаці вперед вийшла вже Швеція, завдяки дальньому кидку Гакансона. Той же Гакансон зрівняв рахунок після того, як Денис Лукашов закинув свій перший триочковий. Але ще один кидок Лукашова з-за дуги повернув лідерство нашій команді. А згодом Денис віддав точний пас на В’ячеслава Боброва, який реалізував «аллей-уп» – 10:5.

Українці вели у рахунку, поки Черапович точним дальнім кидком знову не встановив рівні цифри на табло – 13:13. Це тільки розізлило наших баскетболістів. Спочатку Сергій Гладир у своєму стилі влучив здалеку, а потім В’ячеслав Кравцов і Бобров набрали очки, і рахунок уже став 20:13. Згодом був «данк» від Кравцова, після чого українці провели невдалий відрізок. За рахунку 20:22 Мурзін змушений був брати тайм-аут, але це не допомогло, і господарі знову зрівняли рахунок. Та все ж останнє слово у першій чверті було за Лукашовим. Денис відзначився третім точним триочковим.

На старті другої 10-хвилинки Черапович вже вкотре зрівняв рахунок, заробивши «енд-ван». При цьому господарі багато фолили на початку чверті, заробивши за дві хвилини чотири командних. Тобто кожен наступний карався штрафними кидками. Крім того, розладналася у шведів і гра в атаці. Максим Корнієнко та Гладир своїми вдалими діями повернули комфортну перевагу нашій команді – 33:25. І тільки Персон після тайм-ауту зумів зрушити свою команду зі, здавалося, мертвої точки.

Активний Гладир на своєму не зупинився і протягом однієї хвилини двічі поцілив з-за дуги – 39:28. Та і господарі показали, що вміють точно кидати здалеку – Гаддефорс відзначився. Не могли вони тільки нічого поробити з Гладирем. А також почали фолити, внаслідок чого Кравцов і Бобров продовжили нарощувати перевагу. Після триочкового Мішули Україна вже вела +17.

Однак, і такий розрив не став апогеєм у першій половині зустрічі. На останній хвилині Кравцов відзначився «енд-ваном», після чого у господарів не вийшло завершити свою атаку за відведені 24 секунди. Фінальну крапку на даному відтинку мав ставити Мішула, проте не влучив з-за дуги. Та і рахунку 53:34 було достатньо, щоби виходити на другу частину матчу абсолютними фаворитами.

Початок третьої чверті вийшов нерезультативним. На табло довго тримався рахунок 54:34 після набраного одного очка Максима Пустозвонова. Взяти все у свою руки вирішив Пальмблад, котрий відзначився п’ятьма очками поспіль. Також шведи оформили два «данки». І почалися «гойдалки». Ігор Зайцев закинув триочковий, але тим же відповів Черапович. До того ж неймовірно важкий кидок вдався Гаддефорсу, і господарі скоротили відставання до -13 – 48:61.

Персон штрафними кидками відіграв ще два бали, але Рябчук у відповідь поцілив з-за дуги. І, напевне, кураж господарів майданчика на цьому вичерпався. Гаддефорс навіть одного разу не зміг докинути м’яч до кільця зі штрафної лінії. Натомість, Бобров і Кравцов вдало діяли під чужим щитом, набираючи очки. Черапович на останніх секундах двічі влучив зі штрафних, і команди пішли на невеличку перерву за рахунку 53:69.

Кравцов, Бобров і Гладир на початку останньої чверті дали зрозуміти господарям, що ті можуть забути про позитивний результат зустрічі, і їм потрібно думати, як не програти у більш ніж 20 балів. Особливо про це «задумався» Черапович, який двічі поспіль влучно завершував атаки Швеції з-за дуги. А згодом він ще й набрав два очки зі штрафних. І якби не точна дальня спроба Мішули, то у господарів могла з’явитися надія на порятунок – 78:62 був рахунок.

Загалом, Швеція у заключній 10-хвилинці зробила ставку на дальні кидки. І Черапович разом з Гакансоном почали буквально «з’їдати» відставання. За три хвилини до сирени Україна вела +11. Розладналася гра попереду у підопічних Мурзіна у ці хвилини. Усе це вилилося у тайм-аут від тренера гостей за рахунку 73:82, за півтори хвилини до кінця. Наставнику потрібно було заспокоїти своїх баскетболістів.

На щастя, шведи не влучили чергову дальню спробу, а українці просто тримали м’яч, «вбиваючи» дорогоцінні для суперника секунди. Гаддефорс за шість секунд до сирени оформив «данк», ще більше завівши публіку, однак тут же шведи сфолили, і Лукашов точними штрафними зняв напругу. Господарі ще кинули одного разу, у час, що залишався, але не влучили.

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Отож, збірна України здобула впевнену перемогу у Швеції, хоча і змусили своїх уболівальників понервувати на останніх хвилинах. Тепер українці спокійно можуть вивчати майбутнього суперника та готуватися до поєдинку з Туреччиною, що відбудеться вже у неділю, 26 листопада, у Києві.

Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу

Кваліфікаційний етап

Матч 1-го туру

Швеція – Україна – 76:84 (22:25, 12:28, 19:16, 23:15)

Україна: Кравцов - 17, Гладир - 16, Лукашов - 11, Бобров - 10, Мішула - 10, Зайцев - 5, Рябчук - 5, Корнієнко - 4, Липовий - 4, Пустовий - 1, Пустозвонов - 1, Кольченко.

Ярослав Твардовський, «Главком»