Як баскетбольній збірній України вийти на Чемпіонат світу-2019: схема відбору

У п'ятницю, 24 листопада, українська команда матчем проти Швеції розпочинає свій шлях у кваліфікації

Чоловіча національна збірна України виїзним матчем у Швеції починає боротьбу у кваліфікації баскетбольного Чемпіонату світу 2019 року, який пройде у Китаї. Усього Європа має 12 місць у фінальному турнірі, за які боротимуться 45 збірних, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Уже відбулися матчі попереднього кваліфікаційного етапу,



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У п'ятницю, 24 листопада, українська команда матчем проти Швеції розпочинає свій шлях у кваліфікації

Чоловіча національна збірна України виїзним матчем у Швеції починає боротьбу у кваліфікації баскетбольного Чемпіонату світу 2019 року, який пройде у Китаї.

Усього Європа має 12 місць у фінальному турнірі, за які боротимуться 45 збірних, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Уже відбулися матчі попереднього кваліфікаційного етапу, які визначили деяких учасників першого етапу.

Відтак, на першому етапі кваліфікації змагаються 32 команди у восьми групах по чотири учасники у кожній. З першого етапу відбору у другий виходять по три кращі збірні з кожної групи.

Українська команда виступає у групі B разом з Туреччиною (№13 у світовому рейтингу), Латвією (№18) та Швецією (№54).

На першому етапі збірній України важливо не лише випереджати у підсумку бодай одного з суперників, але й набирати максимум можливого у поєдинках з іншими учасниками групи. Адже у другий етап кваліфікації команди переходять з урахуванням матчів, зіграних між собою на першому етапі.

Група B на другому етапі перетинається з групою A першого раунду. У разі виходу у другий етап кваліфікації, Україна потрапить у групу, де, крім двох команд першого етапу, результати матчів з якими вже враховано, суперниками стануть ще три команди з квартету Чорногорія, Словенія, Білорусь та Іспанія.

Матчі другого етапу кваліфікації пройдуть у вересні та листопаді 2018 та лютому 2019 року. У фінальний турнір Чемпіонату світу вийдуть по три кращі команди з групи.

Нагадаємо, тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін казав, що кожен у команді хоче потрапити на Чемпіонат світу.