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    Титулована легкоатлетка, призерка Олімпіади стала заступницею Кличка у Київраді

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    Олена Говорова підкорила чергову вершину - Титулована легкоатлетка, призерка Олімпіади стала заступницею Кличка у Київраді
    Олена Говорова підкорила чергову вершину
    Світлина - Федерація України зі стрибків у воду

    Олена Говорова обралася у КМДА за списком «Слуги народу»

    Сьогодні, 8 грудня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили призначення на посаду заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, Олексія Кулеби, Костянтина Усова і однієї з найкращих легкоатлеток України початку тисячоліття Олени Говорової.

    Олена Говорова народилася в 1973 році в Ізмаїлі на Одещині. Там почала займатися легкою атлетикою під керівництвом тренерки Тетяни Мардашової.

    Говорова – учасниця трьох Олімпіад (1996 – 9, 2000 – 3, 2004 – 10). Бронзу Ігор-2000 у Сіднеї в змаганнях з потрійного стрибка їй приніс  результат 14,96 м. Далі вона стрибала лише раз у кар’єрі, коли з результатом 14,99 м виграла Всесвітню універсіаду-1999. Ще раз чемпіонкою Універсіади Олена була за два роки до того.

    Також у колекції Олени є бронза юніорського ЧС-1992 і дорослого ЧС-1997.

    Говорова – дружина відомого у 90-ті та на початку 2000 років телеведучого Володимира Шевченка.

    Завершивши кар’єру, Олена регулярно з’являється на телебаченні в статусі ведучої розмаїтих проектів, сама організовує спортивні заходи.

    У Київраду колишня спортсменка обралася за списком «Слуги народу».

    Нагадаємо, що трохи раніше заступницею Чернігівської обласної ради стали титулована біатлоністка Ніна Лемеш.

     Читайте також: Сергій Стаховський: Похід у політику виключаю. Маю забагато принципів
    Теги: легка атлетика КМДА Олена Говорова спорт поза політикою
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