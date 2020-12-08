  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубок України з баскетболу: визначилося сім із восьми чвертьфіналістів

    • Розсилка
    Дніпряни Іссуф Санон та максим Корнієнко не відчули особливих труднощів з проходженням одеського бар'єру - Кубок України з баскетболу: визначилося сім із восьми чвертьфіналістів
    Дніпряни Іссуф Санон та максим Корнієнко не відчули особливих труднощів з проходженням одеського бар'єру
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    У більшості матчів 1/8 фіналу гравці клубів суперліги боролися радше не з суперниками, а за особисту статистику

    У рамках 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу визначені сім з восьми учасників чвертьфіналів.

    Найцікавішим вийшло протистояння між «Київ-Баскетом» та «Тернополем», про яка «Главком» розповідав окремо. Інші протистояння позбавлені найменшої інтриги.

    «Запоріжжя» - «Хімік-2» (Південне) – 119:44 (28:10, 38:12, 33:11, 20:11)

    Перший матч – 95:72

    «Запоріжжя»: Аурімас Маяускас (21 + 9 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення), Дмитро Тихонов (16 + 7 підбирань + 5 передач), Майкл Кеффі (16 + 8 передач), Джошуа Форчун (15 + 4 передачі), Віталій Мальчевський (13 + 2 блок-шоти), Андрій Грицак (11 + 8 підбирань), Іван Міхєєв (10 + 4 передачі), Роман Морозов (9 + 4 підбирання), Олександр Сизов (8 + 4 підбирання)

    «Хімік-2»: Михайло Митирич (9 + 5 підбирань), Микита Безима (9 + 7 підбирань), Ілля Шавгаров (6 – 5 втрат), Віталій Шорсткий (6 + 5 підбирань – 4 втрати), Олександр Петренко (5)

    Гравці «Запоріжжя» у цій зустрічі радше задалися метою, щоб набрати не менше десяти очок кожен. Сімом баскетболістам це вдалося, ще двоє опинилися в кроці від такої мети.

    «Прометей» (Кам’янське) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 115:77 (26:19, 34:22, 32:16, 23:20)

    Перший матч – 92:63

    «Прометей»: Майкл Маєрс (17 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шоти), В’ячеслав Петров (17 + 6 підбирань), Максим Луценко (16 + 6 підбирань + 2 блок-шоти), Ілля Сидоров (14 + 7 передач + 5 підбирань), Ді-Джей Стефенс (13), Олександр Антипов (12 + 4 передачі), Сергій Приймак (10), Олександр Липовий (9 + 4 підбирання + 4 передачі), Денис Лукашов (7 + передач)

    «Кривбас»: Владислав Фролов (26 + 9 підбирань + 3 блок-шоти), Артем Водолазський (21 + 4 підбирання), Євген Сергейчик (11 + 7 передач), Олександр Бречка (7 + 7 передач + 4 перехоплення), Валерій Анісімов (6 + 4 підбирання), Андрій Шаповалов (3 + 7 передач – 4 втрати), Антон Єрмаков (3)

    Приблизно так само як запоріжці, радше між собою в матчі з представником вищої ліги змагалися баскетболісти «Прометея».

    «Одеса» - «Дніпро» - 74:88 (14:23, 14:24, 24:24, 22:17)

    Перший матч – 77:94

    «Одеса»: Ділейні Блейлок (20), Юрій Кондраков (11 + 4 передачі), Рамел Браун (9 + 10 підбирань), Вадим Прокопенко (9 + 4 підбирання), Клим Артамонов (9 + 7 передач – 5 втрат), Роман Новіков (8 + 5 підбирань)

    «Дніпро»: Джаред Террелл (16 + 4 підбирання + 4 передачі), Анатолій Шундель (15 + 6 підбирань + 4 передачі), Максим Корнієнко (13 + 6 підбирань + 2 блок-шоти), Іссуф Санон (9 + 5 передач), Генрі Дуґат (9 + 5 підбирань + 4 передачі), Кирило Натяжко (7 + 4 підбирання), Станіслав Тимофеєнко (7)

    Комфортну перевагу дніпряни забезпечили собі ще в першій половині, а в другій спокійно її втримували.

    Нагадуємо, що раніше, крім «Київ-Баскета», у чвертьфінал Кубка України вийшли «Миколаїв», київський «Будівельник» та «Черкаські Мавпи».

    «Харківські Соколи» і чинний володар Кубка «Хімік» з Південного матч-відповідь зіграють 17 грудня. У Південному переконливу перемогу здобули господарі – 98:56.

     Читайте також: Криза чи шантаж? Федерація баскетболу України призупиняє чемпіонати України до 10 січня
    Теги: Кубок України баскетбол Денис Лукашов БК Хімік БК Дніпро Максим Луценко В'ячеслав Петров БК Одеса Анатолій Шундель Вадим Прокопенко Юрій Кондраков Ілля Сидоров Іссуф Санон БК «Прометей» (Кам'янське) Генрі Дуґат Максим Корнієнко Сергій Приймак Джаред Террелл БК «Запоріжжя» Рамел Браун Майкл Маєрс Іван Міхєєв Дмитро Тихонов Аурімас Маяускас Майкл Кеффі Ділейні Блейлок Клим Артамонов БК «Кривбас» Артем Водолазський Кирило Натяжко Михайло Митирич Микита Безима Ілля Шавгаров Владислав Фролов Євген Сергейчик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies