Кубок України з баскетболу: визначилося сім із восьми чвертьфіналістів

Дніпряни Іссуф Санон та максим Корнієнко не відчули особливих труднощів з проходженням одеського бар'єру

У більшості матчів 1/8 фіналу гравці клубів суперліги боролися радше не з суперниками, а за особисту статистику

У рамках 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу визначені сім з восьми учасників чвертьфіналів.

Найцікавішим вийшло протистояння між «Київ-Баскетом» та «Тернополем», про яка «Главком» розповідав окремо. Інші протистояння позбавлені найменшої інтриги.

«Запоріжжя» - «Хімік-2» (Південне) – 119:44 (28:10, 38:12, 33:11, 20:11)

Перший матч – 95:72

«Запоріжжя»: Аурімас Маяускас (21 + 9 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення), Дмитро Тихонов (16 + 7 підбирань + 5 передач), Майкл Кеффі (16 + 8 передач), Джошуа Форчун (15 + 4 передачі), Віталій Мальчевський (13 + 2 блок-шоти), Андрій Грицак (11 + 8 підбирань), Іван Міхєєв (10 + 4 передачі), Роман Морозов (9 + 4 підбирання), Олександр Сизов (8 + 4 підбирання)

«Хімік-2»: Михайло Митирич (9 + 5 підбирань), Микита Безима (9 + 7 підбирань), Ілля Шавгаров (6 – 5 втрат), Віталій Шорсткий (6 + 5 підбирань – 4 втрати), Олександр Петренко (5)

Гравці «Запоріжжя» у цій зустрічі радше задалися метою, щоб набрати не менше десяти очок кожен. Сімом баскетболістам це вдалося, ще двоє опинилися в кроці від такої мети.

«Прометей» (Кам’янське) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 115:77 (26:19, 34:22, 32:16, 23:20)

Перший матч – 92:63

«Прометей»: Майкл Маєрс (17 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шоти), В’ячеслав Петров (17 + 6 підбирань), Максим Луценко (16 + 6 підбирань + 2 блок-шоти), Ілля Сидоров (14 + 7 передач + 5 підбирань), Ді-Джей Стефенс (13), Олександр Антипов (12 + 4 передачі), Сергій Приймак (10), Олександр Липовий (9 + 4 підбирання + 4 передачі), Денис Лукашов (7 + передач)

«Кривбас»: Владислав Фролов (26 + 9 підбирань + 3 блок-шоти), Артем Водолазський (21 + 4 підбирання), Євген Сергейчик (11 + 7 передач), Олександр Бречка (7 + 7 передач + 4 перехоплення), Валерій Анісімов (6 + 4 підбирання), Андрій Шаповалов (3 + 7 передач – 4 втрати), Антон Єрмаков (3)

Приблизно так само як запоріжці, радше між собою в матчі з представником вищої ліги змагалися баскетболісти «Прометея».

«Одеса» - «Дніпро» - 74:88 (14:23, 14:24, 24:24, 22:17)

Перший матч – 77:94

«Одеса»: Ділейні Блейлок (20), Юрій Кондраков (11 + 4 передачі), Рамел Браун (9 + 10 підбирань), Вадим Прокопенко (9 + 4 підбирання), Клим Артамонов (9 + 7 передач – 5 втрат), Роман Новіков (8 + 5 підбирань)

«Дніпро»: Джаред Террелл (16 + 4 підбирання + 4 передачі), Анатолій Шундель (15 + 6 підбирань + 4 передачі), Максим Корнієнко (13 + 6 підбирань + 2 блок-шоти), Іссуф Санон (9 + 5 передач), Генрі Дуґат (9 + 5 підбирань + 4 передачі), Кирило Натяжко (7 + 4 підбирання), Станіслав Тимофеєнко (7)

Комфортну перевагу дніпряни забезпечили собі ще в першій половині, а в другій спокійно її втримували.

Нагадуємо, що раніше, крім «Київ-Баскета», у чвертьфінал Кубка України вийшли «Миколаїв», київський «Будівельник» та «Черкаські Мавпи».

«Харківські Соколи» і чинний володар Кубка «Хімік» з Південного матч-відповідь зіграють 17 грудня. У Південному переконливу перемогу здобули господарі – 98:56.