Гаряча італійка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Сюзанни Джованарді



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З такою зовнішністю для Сюзанни Джованарді спортивні титули не є такими вже й важливими

20-річна італійська тенісистка Сюзанна Джованарді поки не здобула великих успіхів в тенісі - вона грає на турнірах ITF і за кар'єру заробила тільки 1625 доларів призових.

Однак, дівчина пішла іншим шляхом і виграла титул не в спорті - в 2019 році вона стала «Міс Італія».

Варто зазначити, що в Instagram ця красуня користуєтьяя особливою популярністю: її сторінка має більш 8 тисяч підписників.