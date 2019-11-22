Світоліна анонсувала зміни в команді



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Еліна Світоліна Фейсбук

У новому сезоні перша ракетка України працюватиме з новими фахівцями

Перша ракетка України та шоста в світі Еліна Світоліна анонсувала зміни в своїй команді. З нового сезону вона працюватиме з новими фахівцями.

Про це тенісистка розповіла на пресконференції з нагоди відкриття свого іменного Фонду, який підтримуватиме юних спортсменів.

«У моїй команді будуть зміни. За деякий час ми зробимо оголошення. Ендрю Беттлс – залишається. Завдання на сезон залишаються максимальні – перемоги на турнірах Великого Шолому та перше місце в рейтинзі. Але найголовніше – здоров’я. Коли я здорова, демонструю високі результати», - зазначила Світоліна.

Нагадаємо, під час пресконференції Світоліна зробила вигляд, що не розчула запитання «Главкома» про виступ на Кубку Кремля в Москві.