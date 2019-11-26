Фанні Штоллар: юна угорська красуня, яка зачаровує своїми відвертими світлинами



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Фанні Штолар

В парному рейтингу WTA Фанні входить до Топ-100 та займає 90 позицію

Фанні Штоллар - юна та приваблива угорська тенісистка. За свою нетривалу професійну кар'єру ця 21-річна спортсменка вже заробила $347993 призових.

Наразі в одиночному рейтингу WTA Фанні посідає 358 позицію. В парному ж угорська красуня входить до Топ-100 та займає 90 позицію.

Фанні також є чемпіонкою парного юніорського «Вімблдону» 2015 року. Крім того, у послужному списку дівчини є бронзова медаль юнацьких Олімпійських ігор 2014 року в міксті.